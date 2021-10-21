住豪宅開寶馬中女買5萬元生果　拖足1年唔找數　老闆呻：就是老賴

「看她開寶馬、住豪宅，以為是大客戶！」杭州1間水果店老闆從事批發水果禮盒生意，去年有年約40歲、衣着光鮮的女子買貨，半年間買了4.4萬元人民幣（約5.4萬港元）的水果及堅果等，惟至今一文未付。該店容許客人賒數至1萬才付錢，未料到這名女子竟是「老賴」（失信被執行人，意指欠錢不還的人），老闆催還錢近40次，對方每次都想盡辦法拖數，老闆去報警時才發現欠單上提供的身份證資料都是假的。事件引起網民熱議，不少人批評該名顧客「買得起豪宅、寶馬，卻買不起水果？」，又直言開名車的富人未必就是好人；有網民則指店家亦有責任，「能讓客人欠那麼多才是關鍵吧」。



水果店老闆指1名開名車、住豪宅的中女客人拖數逾年，催了近40次都收不到款。（微博影片截圖）

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拖數手法層出不窮，不還錢就算成功？杭州90後男子蔣杰從事水果批發生意6年，開了2間小店，專賣水果、堅果和零食等，來光顧的很多是做批發的老客戶，習慣先下單，到貨再付款，因為接的單多數是各類公司入貨，款項要等開完發票再收取，故該店一直容許賒數。後來愈來愈多散客通過微信落單，他們一樣容許先下單、後付錢。

老闆說客戶們都很有誠信，一般賒到上萬元店方才要求付款，而大家都很自覺找數。未料去年遇到1名年約40歲女子，因為她開名車、住豪宅，店方都以為是個大客，沒料到變成賒數不還的鬧劇，形容對方「就是一個老賴」。

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該客人姓何，說是朋友介紹而來，首天下單就買了500多（約600港元），第3天又買1000多（約1200港元），不到2個月就買了近萬元，老闆當時還以為「來了個優質客戶」。未料他們要求何女清數時，她先要求開正式發票，但寄出後等了1個月，還是分文未收，此期間何女還是一直下單，水果都送到她位於西溪誠園的豪宅。

何女有次親自到店，但老闆那天剛好不在，店員說她是開着寶馬名車，身上衣服看起來不便宜，不明白為何堅持不找數。去年12月清理賬目時，他們發現何女已欠了逾3萬人民幣（約3.6萬港元），還到另1分店又落了幾次單，總共欠了4.4萬人民幣（約5.4萬港元），訂單長達11頁。

老闆忍無可忍下，前後催了近40次要求何女還錢，她連欠條都願意寫，但仍不停找理由拖數，例如不停說發票有問題、她轉工要重新開單，又批評店舖不收信用卡等。店方更為此特意去申請信用卡機，更去到何女的樓下收錢，但卻被放了2次飛機。何女後來又發照片，自拍自己到銀行過數，說已經付了錢，但結果還是一毛錢都沒收到。老闆沒辦法下拿欠條去報警，警員查證後竟說身份證都是假的；老闆無可奈何下只好向內媒求助。

內媒記者成功找到何女，她受訪說買來的水果只有小部分是自己吃，大多用來送禮，而她從事材料工程，對於遲遲未找數，是因為她都在等候客戶還錢，聲稱今個月底就能找錢。老闆聽完何女說辭後稱願意再等，但如果再拖延就可能會經法律途徑追討。

住豪宅的有錢人買水果竟拖數，事件看得網民嘖嘖稱奇，「高質量客戶買得了寶馬，買不起水果」、「越有錢的人越小器，這個開寶馬的就是典型案例」；但也有人懷疑何女只是「扮有錢」，連水果錢都欠這麼多，「外面說不定欠很多」。不過，有部分網民反指店家都有一定責任，質疑「小水果店賒什麼賬」、「店家你也是優質店家，還是你錢太多了，一萬起追…」、「能欠那麼多才是關鍵吧」。

（綜合）

今年4月21日，廣東省佛山市有2名女司機在馬路上大打出手，片段近日再於網上瘋傳。（網上影片截圖）

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