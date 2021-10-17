女司機MMA│疑切線撞車　2女子互摑扯頭髮起飛腳　馬路激戰片瘋傳

駕駛時保持心平氣和的態度對道路安全非常重要，惟近日社交平台上流傳1段影片，顯示2名女司機竟在馬路上當眾上演嚴如MMA（Mixed Martial Arts，綜合格鬥）的激烈戰況，2女不但互扯頭髮及起飛腳，其中1名女子更將對方按倒在地及連摑數巴掌，最後由交通警到場調停。

網民都指2女的戰鬥力驚人，不過，這段瘋傳的影片其實是今年4月發生於廣州佛山巿，近日再度被熱傳。據報當時是其中1名女司機駕駛時突然切線而導致2車碰撞，後車女司機下車理論時，雙方先而口角、繼而動武。有香港網民亦轉貼影片，甚至形容「好睇過鍾培生大戰林作」。



今年4月21日，廣東省佛山市有2名女司機在馬路上大打出手，片段近日再於網上瘋傳。（網上影片截圖）

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車禍及打鬥事件發生於今年4月21日，近日車Cam影片在網上熱傳，見到穿短褲的女司機

從白色私家車走出，氣沖沖地走到前方與黑色私車理論，前車穿黑褲的女司機甫下車便「起飛腳」，雙方隨即大打出手，霎時間拳打腳踢；不久，短褲女被對方按倒在地，並且遭連番掌摑，然後2女互相拉扯頭髮，戰況激烈互有攻守，旁邊不少司機則停車「食花生」觀戰。

兩女扭打多時都無人上前阻止，直至當地交通警員趕到現場，試圖將2女分隔開來，其中1人雖一度仍然不服想反攻，最終雙方均被迫停手，並由警方帶回警署接受調查。

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事隔近半年，影片再次於網上流傳，不少網民看後亦「歎為觀止」，笑言「免費睇MMA」、「女人通常去到10秒到就開始扯頭髮」、「打架唔好笑，周圍100架車好似無事發生咁先最好笑」，有人更指2名女司機一來一往的打鬥技術，比林作和鍾培生的百萬拳賽更具可觀性。

（綜合）

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