男生獲家人送樓　女友求加名稱「多個保障」　網民：保障有樓分？

年輕人難靠自己力量置業，已是全球共通的現象。有居於澳洲的連登網民發文指，家人準備移民到當地，並打算買樓給他，而拍拖6年的女友得知後，即要求物業要「加埋佢名」，以作為對她有所保障，樓主感到為難，甚至直言「寧願益隻貓」。一眾網民紛紛勸樓主三思，認為兩人未結婚，而且女方沒有任何付出，一旦感情出問題後果將會非常麻煩，更反問女方是否「保障有樓分？」。



連登網民指家人打算替他買樓，女友得知後即要求「加埋佢名」，令他感到非常為難。（《香港愛情故事》劇照）

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該名連登網民以「屋企人買樓畀我，條女話加埋佢名」為題發文，指與女友已拍拖6年，目前長居於澳洲墨爾本，計劃數年後結婚。而近日家人打算移民移居至當地，準備賣樓並替他「買多層樓」。沒想到女友得知後，不斷要求「加埋佢名」，認為可以「多個保障」。

按圖看事件經過：

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樓主大嘆女友得知其家人將會買樓，「逼得我好緊下」，令他不知如何是好，「我心諗層樓係買畀我唔係買畀你，嚟緊唔收你錢畀你住仲想點」，甚至直言「寧願益隻貓」。他又指無論加名與否，也不保證感情能一生一世，「唔加都有可能分手，諗起都覺得好戇居」。最終他跟女友表示，送物業是家人的主意，強調「唔係買畀我哋結婚用」，並承諾「會同屋企人傾下」暫時打發對方。

樓主直指女友對物業加名的要求逼得太緊，令他非常煩惱。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引來網民討論，不少人認為女友的要求無理，除非女方願意夾錢或幫忙供款，否則應詳細考慮再作決定，「你咁情況梗係唔加，萬一你哋分手點計？冇嘢係絕對」、「佢夠膽講，你咪同佢講返要夾錢、幫手供樓囉」、「落佢名就保障佢一個，但係你同你成家就冇咗保障」、「叫你屋企人連你名都唔好落，落返你屋企人自己名算，你條女明顯吼住你層樓」。

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1名30多歲港男早前在網上發文，指過去30多年都與父母同住200呎的「蝸居」，1家3口逼在200呎的1房單位，多年來完全沒有私人空間。他近日終於靠自己的積蓄付首期買樓，準備搬離家中享受獨居生活時，父母卻稱舊居要裝修，堅持要到他的新居暫住，而且時間未定，令樓主非常為難，與父母的關係更因此鬧僵。▼▼▼



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父母提出暫住後，樓主即「表達咗少少唔情願」，但父親已面色大變，母親則大罵他不懂感恩，將多年來父母對他的養育之恩拋諸腦後。樓主則在帖文慨嘆有苦難言，強調自己只想有私人空間，不想與家人「反面」。

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