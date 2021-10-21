Bitcoin破6.6萬美元創新高　網民：印度神童又中！回調時間點曝光

【印度神童／美股／港股／加密貨幣／Bitcoin比特幣】印度神童又中！虛擬貨幣過去1個月價格極度波動，但Bitcoin在10月起走勢凌厲，上周起重上6萬大關，香港時間周三（20日）晚上升穿6.6萬美元，高見66,974.77美元，創歷史新高。

印度神童阿南德（Abhigya Anand）於9月21日發布的預言影片及文章，特別提及加密貨幣走勢及前景，更預言價格會在11月底前破紀錄。惟影片發布後數天，中國當局明言打擊虛擬貨幣，Bitcoin等虛擬貨幣隨即急瀉，幾乎跌穿4萬美元，令虛擬貨幣前境出現不確定性。沒料過去1個月，虛擬貨幣的走勢果然如阿南德預言般上升，11月底前價格破頂不是夢，網民不禁直呼：「印度神童又中！」不過，值得留意的是，阿南德在短片中同時指出，加密貨幣創新高後，在11月21日後會出現大會調，「可能會有泡沫破滅」！



印度神童阿南德（Abhigya Anand）於9月21日發布的預言影片及文章，特別提及加密貨幣走勢及前景，更預言價格會在11月底前破紀錄。（資料圖片）

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印度神童於9月21日發布影片，預計加密貨幣價格會在11月底前破紀錄；至9月24日，中國人民銀行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》 ，明確指出虛擬貨幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務全部屬於非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締；境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向中國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。

在此不利消息下，加上美股大市大幅回調，比特幣Bitcoin等加密貨幣及概念股走勢疲弱，Bitcoin曾由9月20日約4.7萬美元高位，數日內反覆急跌至幾失守4萬美元關口。

Bitcoin市場於9月下旬，曾急瀉至幾乎跌穿4萬美元，但近日突破6萬美元，有力挑戰歷史高位。（investing.com網頁截圖）

加密貨幣10月起再現漲勢

投資者對Bitcoin等加密貨幣信心反覆，而在實際的加密貨幣市場中，據CoinDesk網頁顯示，Bitcoin於10月月初開始漲勢再現，直至本港時間周三（20日）晚上近11時，更升至66,974.77美元，打破今年4月的歷史高位64888.99美元，創下新高。

近期加密貨幣及概念股走勢▼▼▼

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不過，阿南德同時提醒加密貨幣投資者，預言稱該市場將於11月21日有大回調，甚至泡沫破滅。阿南德另預言了經濟泡沫爆破關鍵時間點，形容這次爆破「爆炸性非常大」。

即睇印度神童預言經濟股市、加密貨幣泡沫爆破關鍵時間點▼▼▼

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印度神童之前影片有提及2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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不過，以上意見只供參考，股票、資產價格可升可跌，投資者應量力而為。

印度神童最新預言！點名中國將受主要影響 明年初有震驚全球災難



除了經濟股市及加密貨幣，阿南德今次9月21日發布的最新文章及影片，亦點名指中國及美國等地都有很多影響，更明言中國會是主要受到影響的國家，並預言2022年3月至4月會有一場系統性災難「震驚所有人」，其言論引起網民關注和猜測。

即睇印度神童最新預言2大重點！究竟對中國有什麼影響？影響又持續多久？▼▼▼

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印度阿南德於今年6月在短片談及新冠疫情時，亦曾點名指雖然不能百分百確定中國發生了什麼，但不認為中國目前是絕對安全。

印度神童於之前的影片中，歸納了今日出現問題的兩大原因，以及解決方法▼▼▼

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其實阿南德於之前的預言短片中，已多次提到不認為疫苗能解決疫情，而他於最新預言短片中，強調自己並非反對接種疫苗，但重申疫苗非解決問題根本方法。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。