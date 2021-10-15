性感網紅以淺藍色口罩DIY胸圍　一次過戴3個罩做足防疫獲網民激讚

擁有姣好身材的台灣網紅青青在IG上坐擁65萬名粉絲，時常在社群網站分享性感辣照，日前為慶祝雙十節，特地拿出口罩自製成內衣，大尺度照片讓網友全看呆，但也有網友認為不妥，釣出本尊親自回應。



青青10日在IG上PO出自己動手DIY製作的口罩內衣照片，並寫下，「大家做好防疫」，呼籲粉絲們，即使在慶祝雙十節日也要戴口罩做好防疫。只見曬出的照片中，留著黑長髮的青青戴上藍色醫療口罩望向鏡頭，並利用口罩的掛帶作為內衣肩帶，兩片藍色口罩則製成胸罩，中間以耳掛帶打結固定。精美的口罩內衣成品，完全遮不住她傲人的雙峰，呼之欲出的畫面，吸引7.3萬名網友按讚。

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PO文曝光後，網友紛紛驚呼，「性感又創意」、「還有口罩的職缺嗎？」、「厲害」、「口罩可以留給我戴」、「原來口罩可以這樣」、「想當口罩」、「天啊這太厲害了，大家一定會乖乖聽話」。另有網友認為，「雖然不會因為口罩製造而短缺，但還是建議改用別的來代替比較好」。對此，青青留言親回，「 放心，我有拿來戴口罩，沒有浪費哦」。

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