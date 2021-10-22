大學畢業生粗口鬧爆HR兼恐嚇識高層　港媽代道歉：小朋友有啲誤會

小時候有父母為我們解憂解困，但長大後就不應倚賴他們代為「補鑊」，有任職人事部的網民分享指，遇到1名大學畢業生錯誤申請了公司的兼職工作，反惡人先告狀地責怪樓主，還自稱認識高層，恐嚇「叫佢玩X返你」，惟畢業生母親知悉事件後，連忙致電代孩子道歉，令樓主更加無奈。



任職人事部的網民分享指，遇到1名大學畢業生錯誤申請了公司的兼職工作，反惡人先告狀地責怪樓主，還自稱認識高層，恐嚇他「叫佢玩X返你」。（《未生》劇照）

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該網民日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指自己是一名「HR小薯」，近日致電1名應屆大學畢業生相約面試詳情，申請的是1個兼職職位，惟對方聽到是兼職後即以粗言怒罵樓主，用詞相當無禮不尊重，又稱其母親認識公司高層，揚言「一定會同佢講，叫佢玩X返你」。

按圖睇大學生怒罵HR全過程▼▼▼

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樓主即時查清楚記錄，「100%肯定佢係報咗份part-time（兼職）」，又認為如果真的認識高層，根本不用辛苦地傳來電郵應徵。不過，數小時後卻迎來大逆轉，該畢業生的母親來電致歉「補鑊」，低聲下氣表示「小朋友可能有少少誤會」，請求樓主再安排面試機會，令他更加無奈，不禁感嘆「父母一直幫住佢哋，其實想幫到幾時？係幫佢哋定害咗佢哋？會唔會因為一直幫住佢哋，搞到佢哋連做人最基本嘅嘢都唔識？」。

帖文令網民嘩然，直斥畢業生自以為是，「咁勁，唔好打工啦，唔去做老闆？」、「做咩唔直接搵高層打畀人啫」，又指自己申請錯職位還要不可一世的態度，「大佬呀，識人都要識字」。有網民則批評畢業生父母太過縱容，「養佢一世啦，出社會幾麻煩大家」、「如果我聽到家長叫自己個20出頭嘅仔女做『小朋友』，我會即反白眼」。

曾有求職者因為HR在電郵中寫錯地址，結果遲到了2分鐘，最後卻被職員黑面1句鬧返轉頭 ▼▼▼



見工遲到2分鐘 求職者指HR電郵寫錯地址 職員黑面1句鬧返轉頭（01熱話製圖）

樓主自白全文：

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見工遇到令人無奈的事時有發生，有公司會以考驗情商為由，讓求職者在辦公室呆等1小時45分鐘▼▼▼



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Facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇投稿，撰文者指自己到一間體育用品公司市場部見工，被負責面試的中年女士足足罵了5分鐘 ▼▼▼



見工鬧足5分鐘 遭揶揄後生兼溫室長大 港男嬲爆反駁（01熱話製圖）