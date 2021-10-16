一家五口移民嫌簽證體檢太貴　港媽大鬧醫療中心　遭客人1句擊退

近年移民潮興起，很多國家都要求申請者遞交身體檢查報告，有從事醫療行業的網民就分享1次遇着麻煩客的經歷，指有日一家5口上門查問簽證體檢價錢，唯對方認為價格昂貴而大鬧醫療中心，連後方排隊的客人也忍不住開聲反駁，最終成功擊退。



一家5口上門查問簽證體檢價錢，但認為價格昂貴而大鬧醫療中心，連後方排隊的客人也忍不住開聲反駁。（GettyImages）

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該網民投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指自己從事醫療行業，公司中1項服務是簽證體檢，因此近一年的預約都很爆滿。而本周二（12日）就有一家5口在沒有預約下前來中心查詢服務價錢，他們一行人連同BB車阻擋了2個櫃枱位置，即使職員提出安排1位家長查詢便可，但太太堅持「先生要一齊聽，唔會阻好耐」。

惟太太聽到價錢後，反應很大「咁貴嘅！搶錢呀？」，職員連忙解釋這處是官方授權診所，價錢亦為公價，但太太仍然激動稱「你哋係咪呃人呀？」。

港媽大鬧醫療中心全過程▼▼▼

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港媽一家的行為阻礙了其他客人到櫃枱登記或查詢，正在後方排隊的人也忍不住叫他們讓位，最終她們都「死死地氣」坐在一邊。投稿者不禁慨嘆，「對住咁嘅父母，我戥佢哋啲仔女可憐，基本禮貌都唔識！」。

帖文引起網上熱議，有網民直言「有一嚿錢可以移民，唔係拎多一萬蚊出黎都拎唔到呀」、「嫌貴就唔好生咁多，兩公婆移民平好多」，有人就認為職員只需回應「咁你哋認為價錢唔啱，可以直接出面幾百蚊果種嘅」，就能擊退麻煩客。

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帶小朋友外出，最怕他們活蹦亂跳吵鬧不堪，因而影響其他人。有網民就分享搭車經歷，大讚同車的1對父母教導有方，不但全程巴士一直看着2個小朋友，又非常有耐性地回答問題，當孩子不聽話讓音樂書太大聲時，會立即「採取行動」，軟硬兼施，讓樓主大讚該對父母懂得顧及他人感受之餘，又會適時指正小朋友。



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家長關愛孩子是人之常情，但有時極度保護或對其他人造成麻煩。1段錄音早前在網絡上瘋傳，聲稱是1位職業司機對開學日的看法，直斥家長駕車送孩子上學情況嚴重，令道路相當擠塞，「成家5、6個一齊送，移民咩？」錄音當中夾雜粗口，但抵死的形容令人爆笑之餘，亦引起大量網民共鳴，「只聽聲但係好有畫面」。



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