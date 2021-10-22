網傳墨西哥女子扮傳說女鬼哭泣女　嚇親鄰居被槍殺　真相令人心寒

上傳影片的人有何居心？墨西哥日前瘋傳1段影片，聲稱發生於10月15日，有名年輕女子在街頭打扮成拉丁美洲民間傳說中的女鬼「La Llorona」（哭泣女），疑因嚇到街道區民，被人開槍射殺，開槍居民馬上逃跑，甚至有人拍攝了扮鬼女子的樣貌。由於馬上就是墨西哥亡靈節，事件引起民眾關注，事件除了網上瘋傳更有不少媒體報道，當地執法部門主動介入調查，發現是有人編輯影片作誤導，而片段尾顯示的死者，屬近日另1宗謀殺案的受害者。



網傳1段墨西哥女子因扮鬼嚇到居民被槍殺的片段，但當局稱影片是假的，有人編輯影片作誤導。（Twitter影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有關影片在墨西哥廣傳，片段中有名白衣女子在晚上的街道遊走，有狗隻上前不停吠，影片前半部是女子遊走的畫面，後面5秒就有個穿灰色運動衫褲，外面披上白布的女子倒在地上，接下來的1張照片臉朝下看不到樣子。

網傳消息指，事件發生於10月15日，墨西哥城附近城市瑙卡爾潘（Naucalpan）的街道上，有名年約20至25歲女子穿上白袍及頭紗閒逛，疑趁亡靈節前席晚上出來扮鬼，裝成民間傳說中的La Llorona嚇街上的鄰居，並在街上呼喊「ay mis hijos」（噢，我的孩子們）。有居民真的被她嚇倒，拿槍朝女子連開幾槍，當場殺死女子，開槍鄰居嚇到即時逃跑。

+ 4

當地傳媒報道時，稱警方無透露受害者訊息，也沒有拘捕開槍居民。總檢察長辦公室稱，他們沒有該名聲稱15日被槍殺婦女的資料。由於影片在當地廣傳，墨西哥總檢察長辦公室日前經調查後否認事件，稱當地有媒體傳播的影片是假的。局方在消息傳出後即時跟進，警方未發現有這宗槍擊案。

事件引起社會不安，目前還不清楚是誰人編輯影片。據局方調查，該段女子像女鬼一樣遊走的影片，其實流傳於2020年，但地點是洪都拉斯特首都特古西加爾巴（Tegucigalpa）的街道。另外遇害者的照片，是1宗發生於10月17日、Nuevo Molinito新莫利尼托（Nuevo Molinito）街區婦女被殺的現場照。

La Llorona是拉丁美洲傳說女鬼，晚上在街上向小孩「Ay, mis hijos」，找被自己殺死的孩子。（《The Curse of La Llorona》電影海報）

La Llorona（哭泣女）源於拉丁美洲的女鬼傳說，據稱她會在街頭遊蕩哭喊，找自己死去的孩子。傳說中La Llorona因為看到丈夫出軌，氣得將2個孩子淹死河裏，向自己丈夫報復，但她清醒過來因後悔投河自殺。傳說她的靈魂在天國門口被攔下，要她找出孩子下落，否則不得往生。絕望的她到四處遊蕩找自己的孩子，見到小孩會說「Ay, mis hijos」。當地人會告訴小孩這個故事，叫他們入夜後不要在街上徘徊，故事多次被拍成電影。

（綜合）