細思極恐｜睇睇下戲突然有陌生人叫自己快啲離開戲院　原因極恐怖

你可曾想過你在看電影時，旁邊坐的真的是活人嗎？一名謝姓網友分享親身恐怖經歷，陌生人突然驚恐的對自己說：「趕快離開電影院！」原因讓人毛骨悚然。



文：謝姓網友（發表於靈異公社）

故事在疫情前，2018年跟朋友去看電影，一共5個人，2女3男去看電影。電影開場才5分鐘，其中一位朋友說：「我能出去嗎？感覺快不能呼吸了！」

我：「怎麼了！還好嗎？」……

陌生人叫自己快啲離開戲院 原因極恐怖（點圖放大閲讀）👇👇👇

+ 15

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

看情況不太對，一群朋友就準備出去不看了！當我們要出去時，有幾位不認識的人也要我們快出去！等出了電影院對方才說看到很多鬼跟我們一起看電影！更恐佈的是對方還說我們起身離開座位後，馬上就有鬼坐在我們離開的座位上看電影！當下真的雞皮疙瘩掉滿地，也終始知道朋友為何不能呼吸！我當下只覺得超級冷（冷氣很強）！（P.S.在西門町的電影院！因為這件事我都不太敢去大型電影院。）

網民回應：「我是遇過，坐下去跌了一下，因為已經有什麽坐著。」「這世道也真怪，花錢的不能看電影，不花錢的才能看……」「之前做電影院工作，新片前一晚半夜都要在空影廳試放……聽說是給鬼看的，不然上映後常會出一些狀況。」「陀地位。」「我常和老公去那邊看電影，都沒任何異樣過，看來我是麻瓜體質。」「你朋友是不是對電影院裏面的味道比較敏感，導致呼吸不順暢才會感到不舒服。有些人坐火車、遊覽車、新車，聞到裏面的味道就暈了。」「真的有，我曾經也遇到過，而且那時候是鬼月，上映電影是《馗降》。」

【同場加映】香港靈異｜九龍城寨最心寒故事「鬼媽媽煮飯」 恐怖謎團至今未解（點圖放大閲讀）👇👇👇

+ 18

【同場加映】猛鬼旅館｜夜半有人狂扭門把 監視器影唔到人 然後天光先最恐怖（點圖放大閲讀）👇👇👇

+ 12

【同場加映】細思極恐｜連續兩晚聽到3下敲門聲 以為樓上嘈 下秒房門打開……（點圖放大閲讀）👇👇👇

+ 19

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】