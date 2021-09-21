香港靈異｜九龍城寨最心寒故事「鬼媽媽煮飯」　恐怖謎團至今未解

香港九龍城寨，簡單來說它是一個英國和中國都聲稱自己擁有主權的圍城，它吸引許多移民和投機分子，也是一個龍蛇混雜的地方。它既是癮君子和黑社會的地盤，也是生意人和學齡孩童的家。



1993年九龍城寨被拆除，1995年8月於城寨遺址建成九龍寨城公園。八十年代初期，當時九龍城寨未拆除的某個夏天，城寨內的某棟樓傳出惡臭味。由於城寨內環境本來就惡劣，裏頭的魚蛋工場總是傳來臭味，據傳當年的魚蛋與魚片全用死魚來製作，所以連續幾個星期都沒有人理會。

一直到盛夏八月時節，臭味實在是太強烈，味道來自四樓的一個住家。最後有房客難忍惡臭而報警，警員於是到場調查……

警察入屋竟看到……恐怖謎團至今未解（點圖放大閲讀）👇👇👇

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當警員去到四樓該住家門口時，已經肯定臭味是來自裏面，其中一名老差骨（資深警員）更肯定地指出這是屍臭味。警員大力敲門，卻沒有人應門，正當無計可施之際，在惡臭之中，竟然傳來陣陣飯香，夾雜著臘腸香味。警員認定住家內一定有人，所以繼續敲門。最後終於有一名年約六、七歲的小女孩來開門，屋內頓時湧出極度惡臭，一名警員當場嘔吐不止，另一名警員問小女孩家中有沒有大人，女孩回答說，「媽媽身體不舒服，在房間休息」，小女孩隨即開門讓兩名警員入屋。進入小小的房間後，警員一看，就看見到全身發黑，還流出屍水的女屍躺在床上。

屋內有兩名小女孩，除開門的小女孩，還有一名年紀較輕的小女孩正在做功課，兩人似乎無視屋內的惡臭和屍體，開門的女孩更說，媽媽說她不舒服，叫我們自己吃完飯後去學校。警員在廚房發現剛剛煲好的臘腸蒸飯，便問小女孩是誰弄的，小女孩竟答是媽媽做的，剛剛做好之後，媽媽才轉身走入房間休息，過沒多久就聽到警察叔叔來敲門。

警員調查後發現，兩姊妹的媽媽是非法入境者，一直居住在城寨內沒有外出，其爸爸早就棄母女於不顧，街坊亦從來沒有見過她們有任何訪客或朋友，可以肯定不會有人願意在一個有腐爛屍體以及屍臭難聞的地方做飯給兩姊妹吃，而且臭味已傳出個多月，有成年人的話亦不可能置之不理。兩姊妹更從頭到尾，都說是媽媽做飯給她們吃。兩姊妹最後被安置在一個慈善團體，期間從來沒有親友來探望，到底是誰在照顧兩姊妹？而臘腸蒸飯又是誰做的？這一切細想起來都不禁令人背脊發涼。當然，因為年代太久遠了，是傳說還是事實就不得而知了。

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