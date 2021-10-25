渣男親熱期間突除安全套　強行完事說話超賤　女生感被侵犯即分手

情侶情到濃時親熱亦屬常事，但也要在雙方願意前提下進行。有台灣女生於討論區發文表示，日前與男友上床做到一半時，男友突然脫下安全套，不顧她的反對強行進行性行為，更說「大不了做完後，妳去吃事後避孕藥就好了」，超賤格說話令她十分生氣，更感到「有一種被人給強姦了的感覺」。台女事後果斷地提出分手，怒斥男友「自私」、「太噁心」。網民直斥渣男根本是在侵犯女方，甚至建議樓主提告。



有台女於討論區發文表示，日前與男友上床做到一半時，男友突然脫下安全套，不顧她的反對強行進行性行為。（《Z風暴》劇照）

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該名女網民於「爆料公社」網站以「為了不戴套，男人能這麼鬼扯」為題發文表示，她與男友已交往了1年，日前上床做到一半時，男友突然脫下安全套，她非常不願意，因萬一懷孕辛苦的人是她，更何況他們還沒到談婚論嫁的階段。

惟男友體型比較壯、力氣很大，當時還壓在她上面，她根本動彈不得，很生氣地一邊用力推男友，一邊罵他，但男友仍用力按着她強行進行性行為，並說：「不會有事啦，大不了做完後，妳去吃事後避孕藥就好了。」

樓主形容自己當時「有一種被人給強姦了的感覺」，生氣到快哭了，萬萬沒想到男友「為了享受無套射在裡面，竟然可以這麼自私」。事後她與男友為此吵架，男友一點也不覺得自己有錯，還說既然是他女朋友，就應該在床上無條件配合他。

男友脫掉安全套強行進行性行為，並說「大不了做完後，妳去吃事後避孕藥就好了」，女生十分生氣，事後地提出分手。（《無法抗拒的他》劇照）

樓主認清了男友的真面目，事後果斷地提出分手，甩門走人。她指出，這樣的男人實在是太噁心，不懂珍惜、尊重女人，還讓她浪費了1年的寶貴時間跟他在一起。

帖文引起熱議，有網民讚賞樓主「你是個非常聰明的女孩子，選擇對的選擇，沒有因為一時的慾望、男友的花言巧語而順從他」、「不受尊重的感情，不值得留戀」、「太過份，佢不值得擁有你，分手是對的」。有人指出「這個可以告性侵嗎！太過分了吧！」、「怎麼敢說吃事後避孕藥？那男的怎麼不去結紮啊！」、「自以為是的男人，婚前不尊重、不愛惜，更不用說婚後會多好！」。

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台女與男友的對話：

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