【甲狀腺／甲亢／甲減／甲狀腺腫／大頸泡】甲狀腺功能失調是最常見的內分泌疾病之一，普遍發生於女性身上，其中以甲狀腺功能亢進（簡稱甲亢）、甲狀腺功能減退症（簡稱甲減）及甲狀腺腫最為普遍。



甲狀腺功能失調可以分成3種，包括甲亢、甲減及甲狀腺腫。（資料圖片／視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話甲狀腺是位於頸部喉結下方、氣管兩旁的內分泌腺體；其分泌的甲狀腺素負責協調全身的新陳代謝。當甲狀腺素分泌過多，會引致甲亢，患者會有心跳快速、消瘦、手震眼凸、精神亢奮、失眠、泄瀉等症狀。而甲狀腺素分泌不足，則成甲減，令人心跳緩慢、體重增加、反應遲鈍、憂鬱、疲乏無力、便秘等病症。以上兩種情況皆有機會導致甲狀腺增大，或出現甲狀腺結節，即俗稱的「大頸泡」，不但影響外觀，亦構成患者的心理壓力。

現時，西方醫學主要以藥物、放射性碘治療及手術治療甲狀腺功能失調。針對上述提及的甲狀腺疾病，近代不少臨床研究均支持傳統中醫藥及針灸在不同階段配合西醫治療，有助穩定甲狀腺素水平，減輕西藥副作用，或減低甲亢復發的機會。

甲狀腺是位於頸部喉結下方、氣管兩旁的內分泌腺體。 （資料圖片／shutterstock.com）

如果您正接受西方醫學治療甲狀腺功能失調，卻遇上以下情況，可考慮以中醫配合治療，藉中西醫兩方面之長，發揮出最佳的醫療效果：

甲亢：



1. 長期服用藥物但效果一般，或停藥不久又復發

2. 甲狀腺激素水平正常，或部分指標正常，但臨床症狀如眼凸、頸腫、心悸、煩躁、月經不調等仍然存在

3. 服西藥後出現關節痛、皮膚痕癢或風疹團、脫髮、甚至白血球減少等反應

4. 因年齡或其他健康狀況，不宜使用西藥、放射性碘及手術治療方法

甲減：



甲狀腺激素水平正常，或部分指標正常，但臨床症狀如反應遲鈍、憂鬱、疲乏無力、便秘等仍然存在

甲狀腺腫：



已排除惡性腫瘤，腫物體積未達手術指標，以臨床觀察為主者

甲亢屬中醫「癭氣」範圍，多因陰虛火旺，致氣結、瘀血、痰火壅結於頸前有關。甲減相當中醫的「虛勞」，多屬脾腎陽氣不足，兼夾水飲、痰濕、血瘀等邪實爲患。甲狀腺腫屬中醫「癭瘤」，形態多樣，多因情緒鬱結、飲食偏嗜，令肝脾之氣失於調暢，日久氣結痰瘀結於頸前。

中西醫結合醫務中心現推出「中西醫結合治療甲狀腺功能失調先導計劃」，中醫將通過中藥、針灸及耳穴治療，調整臟腑陰陽、氣血、津液的失衡；同時，參加者可向營養師進行飲食建議諮詢，制訂個體化的飲食餐單及體重調控，幫助甲狀腺功能失調的患者穩定病情。

凡參與此計劃者，於首3個月內可以優惠價接受下列服務 :



內科診症服務 (包括三劑中藥) $320



診症連針灸 $290



中西醫結合治療甲狀腺功能失調先導計劃詳情：

計劃日期：22/10/2021至22/1/2022

地點：沙田 – 威爾斯親王醫院日間診療大樓4樓4L

灣仔 –盧押道1號修頓大廈 1樓B室

預約或查詢：2873 3100 (沙田) / 2873 3053 (灣仔)

電郵：imc.info@cuhk.edu.hk（預約時，請說明閣下欲參加「中西醫結合治療甲狀腺功能失調先導計劃」）。

中西醫結合醫務中心網頁：按此

作者簡介：



「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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