運動傷及關節勿輕視　中大中西醫推筋骨外傷計劃｜附參加方法

撰文： 喬納森 最後更新日期： 2021-04-06 13:00

香港中大醫學院中西醫結合醫務中心推出「中西醫結合筋骨外傷計劃」，由今年3月31日至5月31日，旨在透過各種療法，幫助最近曾出現運動後損傷的患者改善關節問題。

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抗疫期間，不少人都較以往著重運動，並進行各項帶氧運動如行山、跑步、騎單車，或在家中練習瑜珈等以增強抵抗力。不過，如果本身對該項運動不熟悉或一時劇烈過度，便會很容易/不慎扭傷或撞傷。這些損傷看似普遍，但如果不妥善處理，可能會導致受傷部位變得脆弱，繼而反覆出現傷患。

中西醫結合醫務中心現推出中西醫結合筋骨外傷計劃，此計劃特設關節傷患檢查予每位參加者。參加者將於治療前及治療中期接受關節傷患檢查，以便全面評估進度及跟進。同時，參加者可自行選擇物理治療師評估服務，以揉合中西醫兩個醫療系統所長，得到更佳醫療效果。

為鼓勵患者儘早接受治療，計劃參加者可於首兩個月內以優惠價$290＊起接受中醫治療，包括內服或外用中藥、針灸及物理治療師評估服務。

＃物理治療師評估服務只限於沙田醫務中心提供。

中西醫結合筋骨外傷計劃詳情： 計劃日期：由31/3起至31/5 地點：沙田–威爾斯親王醫院日間診療大樓4樓4L 灣仔–盧押道1號修頓大廈1樓B室

預約或查詢：2873 3100（沙田）／2873 3053（灣仔）（預約時，請說明閣下欲參加「中西醫筋骨外傷計劃」）。

＊優惠條款:

上述服務必須由醫務中心的指定醫師或物理治療師進行。

優惠只適用於首次到醫務中心求診之人士。

３劑中藥為內服濃縮中藥顆粒或外用中藥，額外中藥及名貴藥材需另行收費。

３劑以外的每劑內服中藥或外用藥按每劑$50（原價$70）起計，額外中藥及名貴藥材需另行收費。 此優惠服務只適用於中西醫結合筋骨外傷計劃，不能與其他優惠同時使用。

「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：按此

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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