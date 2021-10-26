背女友約交友app網友出街　男方拒認出軌：調情一下，又唔係拍拖

不少偷食的人都以為能將精神出軌和身體出軌分開，但二擇其一都會傷害另一半。有網民最近在討論區發文，稱早前撞見已有女友的男性友人，在街上與另一女性約會，事後質問原因，對方卻拒認出軌，稱「我只係flirt（調情）下人，又唔係真拍拖」，讓樓主大感無奈。



有網民指最近發現其朋友背着女友，約會交友app上認識的女網友，事後完全不覺有問題。（《SPY》劇照）

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樓主在香港討論區發文，表示她認識多年的男性友人，一直有穩定交往的女友，但她早前卻在街上無意發現其朋友與另一個女性外出，事後便問對方為何瞞着女友跟他人約會。不過，樓主未料到友人的回答讓他無言以對，不承認出軌之餘，亦完全不覺得自己的行為有問題。

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男性友人指當天約會對象是從交友app上認識的女網友，雙方只是行街食飯，間中調情一下並非大問題，「識返去女朋友身邊就得」。樓主聽後非常無奈，直斥朋友在有女朋友的情況下，還與其他人調情，難保他日不會有進一步的親密行為，正苦惱應否將此事告知對方的女朋友。

不少網民看後反應兩極，有人認為當局者迷，樓主應提醒一下女方，「我覺得妳可以暗示下」、「妳教返佢女朋友玩個app，再叫佢約網友出街囉」，惟持相反意見的網民就指，旁人不應該插手他人的感情事，「唔關自己事，唔好理咁多 除非妳同佢條女好friend」、「妳肯定佢女朋友，真係唔知自己男朋友係咁嘅人？！」。

（香港討論區）

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