港男玩交友App搵到啱feel的「她」　做Gym揭對方「有兜嘢」是偽娘

【偽娘／同性戀／男扮女裝／You竟然是個Boy】以為遇到真愛，但對方原來是同「性」！最近有網民在討論區上分享，指在交友App上配對到有感覺的「女仔」，相處幾星期都覺得沒有問題。不過，直至樓主與對方相約做Gym的時候，卻發現身穿緊身褲的對方「有兜嘢」，原來心儀對象是男兒身的偽娘，樓主形容「她」平時「成個人都好女性化」。樓主同時因這事件而質疑自己的性取向，稱肯定自己絕對是喜歡女性，但同時對偽娘有好感，疑惑：「咁樣其實我算唔算係Gay？」



不少男生作女性化打扮成為偽娘，外表可能比不少女生更女性化。圖為偽娘模特兒「ひめにぃ」。（「1293Maron」Twitter圖片）

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有港男在Dcard討論區上發文，問「鍾意咗個偽娘，其實算唔算Gay？」。他提到自己在交友App上結識了1名「女仔」之後，與對方談天投契之餘亦有相近的價值觀，甚至性格及外形都是雙方的理想型。約2至3星期之後，他們更相約出街，感覺亦不錯。

直至2人一起去做健身的時候，港男發覺對方身穿的緊身褲下竟然「有兜嘢」，因此驚覺對方其實是偽娘，「心入面真係X咗出嚟」，更說從其行為、言語、聲線都未能察覺對方是男性。

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港男在留言中強調，當知道對方是男性的時候「已經好抗拒」，亦澄清不會與他繼續發展下去，「最多繼續做Friend」，發文是好奇自己「呢種情況算係邊種性取向」。他又提到已經向對方坦白「接受唔到同男仔一齊」，感受到對方雖然有不開心的情緒，但亦道歉指自己不應隱瞞性別。

帖文引來網民踴躍留言，有網民提到性傾向可以分成情感和性慾，認為如果港男的好感建基於女性外表，理論上仍然是異性戀。不過如果港男知道對方是男性後仍然不抗拒發展戀愛關係，感情上就可能是泛性戀；至於性慾方面則要視乎港男在得知對方性別後是否仍有性慾及性幻想。港男回應指得知對方性別前，「有時傾深夜計都會有啲反應，但係知道佢係男仔之後就無再傾嗰啲嘢了」，因此認為自己屬於異性戀。

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