車儀表板亮「烏龜曬太陽」符號一頭霧水　內行網友：別開了叫拖車

現在不少人都會買車代步，但開車不是只會開上路這麼簡單，還要看得懂車上的設備儀器，才知道哪裡有問題。一名網友在Facebook PO出一張照片，只見車上的儀表板出現一個「烏龜曬太陽」的符號，讓他看了一頭霧水。



原PO在Facebook「加藤軍台灣粉絲團 2.0」表示，日前開車的時候，發現車上的儀表板出現一個像太陽又像齒輪的符號，下方還有一個像烏龜的圖案，讓他不免好奇地想問「請問汽車儀表板上面有隻烏龜曬太陽是什麼意思？」

台灣一名網友開車時發現儀表板出現「烏龜曬太陽」的符號，讓他看了一頭霧水。（Facebook@加藤軍台灣粉絲團 2.0）

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不少網友發揮創意，留言搞笑地說「太陽太大，請龜速慢行」、「提醒你多曬曬太陽，建議打開天窗」、「建議天氣好的時候，帶家中寵物烏龜出來曬太陽」、「代表車子提醒你今天太陽很大，你開太慢了」、「早上的時候你開太慢了」、「叫你不要沒事躲在內車道」。

不過有內行人一看就知道車子有問題，「『動力系統異常』，那個不是太陽是齒輪，烏龜表示請慢速行駛，請低速開回廠檢修，最好是直接拖回去別開了」、「齒輪異常，龜速慢行」、「動力系統出了問題」。

同場加映：小巴司機位旁放水杯 轉彎時一滴都沒倒瀉 網民驚嘆：拓海轉行？

一段在小巴車廂內拍攝的短片於網上瘋傳，只見司機座位附近擺放了1個膠杯，杯內裝有水但沒有蓋子，當小巴轉彎時竟1滴都沒有瀉出來，獲網民大讚高手，更令人即時想起經典賽車電影《頭文字D》的劇情對白，不禁問「拓海轉行揸綠Van？」。



小巴司機挑戰車頭放水杯轉彎全過程▼▼▼

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網民指片段完全「神複製」《頭文字D》的劇情，男主角藤原拓海在車頭擺放裝滿水的水杯，被要求駕車期間不准倒瀉。（網上圖片）

有網民亦分享另一條片段，只見有巴士司機同樣將1個裝滿水的紙杯放在軚盤旁邊，駕駛期間成功地沒有濺出一滴水，該網民幽默地留言說「方便飲水啫，冇咩特別」。

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