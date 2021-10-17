私家車疑遇塞車直剷上行人路　爬巴士頭不成再倒車　網民直斥黐線

交通擠塞避無可避，但日前1輛私家車在堅尼地城疑似遇到塞車時，竟直接剷上行人路，試圖「爬頭」越過前面巴士，影響附近途人。司機疑看到行人路末段有欄杆，加上巴士即將駛離燈位，才重新倒車駛回行車路。片段引來網民熱議，不少人直斥司機危險駕駛，勸片主「1823」投訴。



有網民上傳影片，看到1輛私家車在燈位前突然駛上行人路，做法被大批網民直斥危險。（fb「西環變幻時」影片截圖）

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有網民上周五（15日）在facebook群組「西環變幻時」上傳影片，指當天堅尼地城的交通非常擠塞，片中看到1輛寶馬私家車原本於巴士後方，正等候轉燈，惟司機卻急不及待直駛上行人路企圖行捷徑「爬頭」。當整輛車身已駛上行人路上之際，司機疑發現前面有欄杆圍住，遂開始緩緩倒車，其間有數名途人從私家車旁經過。未幾，巴士在轉燈後開車，涉事私家車也駛回行車路上跟隨離開。

事發過程逐格睇▼▼▼

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樓主在帖文描述情況時指，「佢（私家車司機）想喺行人路過架巴士，不過前面有鐵欄同啲車行得返佢先轉返落行車路！」，不禁問道應否循1823向相關政府部門投訴。

片段一出，大批網民紛紛直斥涉事司機罔顧行人安全，「真係要有幾黐線先做得出？」、「傻就唔好渣車啦，玩緊Crazy Taxi咩？」、「點過到？唔計人都有欄杆」，並形容今次「有片有真相」，呼籲片主應將影片交警方交通部跟進，「等收告票啦」、「睇唔到紅燈？無腦㗎喎」、「分零鐘都等唔到？！」。

（fb群組「西環變幻時」）

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