性感網紅叫foodpanda「真實地址外流」慘遭陌生男狂示愛：很可怕

台灣網紅米砂（Misa）近來擔任AV監製，平時也常在社群平台分享大尺度照片。近來她透露遭外賣員盯上，讓她不堪其擾還為此搬家。



米砂24號在IG透露，日前自己在西門町租屋，但不知道從何時開始，外賣員就開始時不時透過電話搭訕她，甚至還會親自把餐送到家門口，讓她心裡有陰影，「被一個陌生人而且對你有好感的人知道家裡住哪，其實還蠻可怕的。」

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米砂坦言，會提到此事並不是要怪罪外賣平台，「畢竟他們當下也不能控制外賣員發春（？）」，她憂心直言獨居男/女若遇到這類事情，「其實很可怕」。米砂更表示自己為了此事搬家，且後來也都會請外賣員把餐點放在一樓櫃台，「寧可麻煩一點，也不想再讓家裡住址曝露給陌生人了」。

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