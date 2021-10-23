女主播公開AV達人「一劍浣春秋」真面目　無數粉絲湧入朝聖超墟冚

有AV達人之稱的「一劍浣春秋」對成人影片的見解獨到，擁有一票死忠粉絲支持，不過很多人不知道他的真實身分，近日台灣主播蕭彤雯分享兩人合照，原來兩人是政大新聞系的校友！



蕭彤雯22日曬出和一劍浣春秋的合照公開兩人關係：「你們可能不知道我們其實很熟，他是個令人驕傲的學弟。」同時開玩笑表示，女生不認識的話去問哥哥、弟弟，但是老公可能會不承認知道一劍浣春秋這號人物，她幽默地說：「男生不認識他的，不要再裝了！」

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這張照片吸引無數「內行人」朝聖，讓蕭彤雯直呼：「我學弟究竟在那個我所不了解的世界中，扮演著什麼樣的存在？」網友則形容他是「行走的D drive」、「AV界的老高」、「D drive第一把交椅」。

一劍浣春秋本名黃正，是台灣成人影片的專欄作者兼評論家，同時也是AV資訊網站「PLAYNO.1玩樂達人」的創始人，過去曾在綜藝節目《大學生了沒》中解釋筆名的由來，是在夢中突然看到，但其中浣字應該是來自於小說《浣花洗劍錄》。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】