《魷魚遊戲》是真的？網友存錢驚見戶口多了7億台幣　真相超意外

撰文：聯合新聞網
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一夜致富？近日台灣一名網友到銀行存款2千元（台幣，下同），發現自己的餘額高達7億元，讓他當場驚呆，直言「我是不是到達人生巔峰了」，貼文一出，引發網友討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文透露，自己日薪1.8K，剛剛去銀行存款時，發現自己帳戶多了7億元……

網民狂問是否參加了魷魚遊戲　原PO其後終知真相（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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他馬上打電話給銀行客服確認，對方則回「這是因舊行ATM機台更新系統，因帳號為0元時，顯示出亂碼，才會有這樣的事情發生，會在下一次更新後，移除這個錯誤亂碼」。貼文一出，引發熱烈討論，許多網友一眼看到貼文就聯想到熱門Netflix韓劇《魷魚遊戲》，「你是不是就是編號456」、「剛參加完魷魚遊戲？」、「有缺乾兒子嗎？」、「好爽喔～就算不是自己的問題，看到這些數字也會爽一下」。

但有網友質疑原PO存款圖是P的，指出帳號為何也顯示金額，原PO則回應「這可沒P過唷，不要什麼事情都覺得是P圖，不過這是爆廢，大家笑笑沒關係」。也有網友詢問，如果帳戶收到來路不明的款項應如何處理，台灣金管會指出，民眾一定要先打電話向銀行確認款項來源，若有不明款項卻置之不理，或是領出，恐怕會吃上官司。

另外，有一種詐騙手段是詐騙集團會刻意將騙得的款項轉入陌生網友的帳戶，再聲稱匯錯帳戶，請帳戶本人協助領取現金或轉匯其他帳戶歸還，當地律師李尚宇表示要有2個步驟自保，一是絕不能聽從對方指示，二則是撥打反詐騙專線確認，並趕緊到警局報案。如此一來，即使真的是有人不慎匯錯帳戶，也只需將錢歸還即可，並不會構成台灣《刑法》上的侵佔罪，也避免被當成詐騙共犯的可能。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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