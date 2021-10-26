暖包｜用完千祈咪揼！不再發熱仍藏另類功能　3個暖包實用小知識

【暖包／暖手包／轉涼／保暖】近日天氣逐漸轉涼，不少氣象專家示警今年冬季氣溫可能偏低，意外造成暖包（暖手包）搶購潮，然而，一般市售的暖包發熱時間約為12至24小時，用完後便無法重複使用。



針對暖包使用完畢後該如何丟棄，台灣環保署過去曾給出解答，同時還提供一個小妙招，讓市民能善用廢棄的暖包。

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台灣環保署指出，暖包主要成份包含鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等，目前沒有妥適的回收技術可將其有效重複再利用，且其成分屬於複合性材質，若拿來填補土坑或任意棄置恐怕會有環境汙染的風險。提醒市民若要丟棄使用過的暖包，可以打包好後直接丟入垃圾袋，再交由垃圾車送至焚化爐妥善處理。

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此外，台灣環保署表示，暖包中的活性碳，其實具有除臭、防潮的功能，可放在衣櫃、鞋櫃等地方使用，如此一來，民眾便能善用廢棄的暖包；不過，台灣環保署也提醒，務必先確認過暖包已不再發熱，避免造成危險。至於市民若要購買電暖爐、暖氣機等禦寒設備，建議可以挑選有節能標章及能源效率標示等電器，共同為環境盡一份心力。

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