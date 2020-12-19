慘！西伯利亞狗媽媽-20°C凍死　仍緊抱7狗BB想保暖　情境超悲涼

母愛是種天性，即使動物都一樣。西伯利亞多區陷入嚴寒，當地的流浪動物因庇護所不足在街頭捱冷，當地的克拉斯諾雅斯克（Krasnoyarsk）居民日前發現，有流浪狗媽媽在零下20度下抱住7隻狗寶寶躺在雪地上，行近查看卻發現牠已經凍死，但身體姿勢顯示牠死前仍想替狗寶寶保暖，動物義工拍下現場情況，場面令人心酸。仍在生的狗寶寶不想離開媽媽，動物義工花了2天才將牠們捉齊，證實牠們健康仍良好，希望出現聖誕奇蹟，在過節前替他們找到新家。

狗媽媽被發現時已經凍死，但7隻寶寶都留在媽媽懷裏。（「Homeless_Dog_Krsk」IG圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事件發生於克拉斯諾雅斯克以北的Yemelyanovo，有居民發現流浪狗媽媽躺在雪地上，似抱住7隻狗寶寶，小狗們也乖乖的窩在媽媽懷裏，可惜原來狗媽媽已凍死，但牠的姿態像還想替孩子保暖，而當時的氣溫低至攝氏零下20度。

動物組織「Homeless_Dog_Krsk」的義工指，相信狗媽媽因飢餓和精疲力竭後凍死，而小狗們可能已在死去的母親懷裏待了幾天，幸牠們的健康狀態良好，義工都希望有聖誕節奇蹟，讓小狗們都找到新家。義工指不知事件的前後經過，狗媽媽也有可能是被人毒死，這樣或可解釋為何狗媽媽死了，但寶寶仍倖存。

狗寶寶們不願離開母親懷裏，動物義工花了2天才捉齊牠們。（「Homeless_Dog_Krsk」IG圖片）

義工們花了2天，才成功捉齊不想離開母親懷裏的狗寶寶，4隻是男孩、3隻是女孩，牠們現時被送到河溫暖的庇護所，接受急救及進食。庇護所人員稱寶寶的毛髮蓬鬆，狀態良好，住在室內或當看門犬都沒問題。動物義工已幫牠們杜蟲及將會注射疫苗，希望牠們在聖誕節前找到新家。

事實上，許多動物組織都關注西伯利亞流浪動物的狀況，不少流浪動物都在街上「等死」。外媒報道，位於西伯利亞中心的雅庫茨克（Yakutsk）是世上最冷地區，冬季最冷可以去到攝氏零下60度，但當地卻缺乏動物冬季感庇護中心，貓狗不可能抵受到低至零下50度的低溫，動物義工發起緊急救援行動，希望幫一群浪浪應付12月的嚴寒天氣。

雅庫茨克過去2周的氣溫只有零下50度，裏面的Oymyakon村在零下52度時小學都會停課，但流浪動物一樣無家可歸。當地的動物義工組織「volontery_ykt」近日四出舉報被遺留在室外的流浪動物個案，可惜的是，他們有時救援來得太遲，已有貓狗開始活活凍死，他們推算已有至少1隻狗凍死，數十隻狗在大廈、商店門口的雪地捱凍，而牠們只是想進門取暖。

雅庫茨克有流浪狗被發現時已經凍死，動物義工指曾有有心人將牠帶到室內，但又被趕了出去。（「volontery_ykt」IG圖片）

從義工上傳的個案可見，有些流浪狗有頸圈，可能是走失或被棄養，有些甚至乎被放在空地卻用鐵鏈綁住。更多的是在店舖門口待着，希望可以入室內取暖，而且不少是媽媽帶住一群孩子。

流浪動物捱凍慘況：

+ 14 + 14 + 14

鑑於俄羅斯規管流浪動物的法律，流浪動物只要戴有1個附有編號的耳標，即已接種過疫苗及絕育。雅庫茨克的獸醫部門稱最近幾天牠們已停止釋放有耳標的流浪動物，避免牠們到外面捱凍，但從動物義工的紀錄看來，天氣惡劣之初已經有一些被放出來了，12月初雅庫茨克標記絕育了1550隻流浪動物，但1212隻已被放出，但當局無公開過明確數據，而當地只有2個市政庇護所加1私人庇護所，令多數的浪浪都在外面捱凍。

（綜合）