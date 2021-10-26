台男交友App遇拜金女　自認太靚開口即問收入：沒車沒房認識幹嘛

在交友App認識對象猶如大抽獎，絕對是「講彩數」的事情。有台男早前於facebook分享在交友程式遇到的奇葩女生，對方對外表極有自信，揚言「遇不到比我漂亮的」，而且一開口便問台男的收入，更明言若不獲回答便不能繼續傾談。台男直言找對象最重要的是三觀，惟女生即反駁指「沒外表哪來三觀」，雙方的對話令網民笑稱大開眼界，不禁問他「怎麼可以跟她聊這麼久」。



台男分享用交友程式遇到的奇葩女生，對方不但充滿自信，更非常重視金錢，令他直言「大開眼界」。（《過街英雄》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名台男早前於facebook群組「爆廢公社」發文，指早前於交友程式認識了1名女生，「對自己外表有異常的自信，更對金錢有異常的執着」。他直指女生的想法及價值觀「蠻特別的」，於是公開兩人的對話截圖，「真的是令人開了眼界，給大家笑笑」。

按圖看台男與拜金女完整對話！▼▼▼

+ 16

台男指女生一開口便問他的收入，明言若不回覆便不會繼續傾談，「沒車沒房那我認識你幹嘛」。不過當她看到台男說了1句「可惜了，看來無緣能一起挑房子」後，態度卻180度反轉，不斷追問「你會登記你未來老婆的名字嗎？」、「你有存款嗎？」，但台男一直拒絕正面回應。

這時女生突然自吹自擂，自稱很多人希望認識她，「你不想認識也無所謂，很多人要認識我，不送，不用再來求我，沒興趣了」。女生又強調自己不在意金錢，惟交友程式上的男生大多只在意女性的外表及身材，「我在意錢不是剛好？」，更揶揄台男一直懷疑她，其實是出於妒忌，「有的人吃不到葡萄喊葡萄酸」。

女生自吹自擂，一時稱不在意金錢，轉頭卻說「找到有錢的老公就會刪除你們」，令台男哭笑不得。（《過街英雄》劇照）

台男堅持找對象必須三觀相近，不過女生看到後即反斥「沒外表哪來三觀」，又自信爆棚稱「我不想給你機會，我找到有錢的老公就會刪除你們了」。台男哭笑不得，只好祝福稱「不希望你遇到騙子」，女生則仍未收口，直指「一定很順利，不需要你的祝福，畢竟我太美」。

台男與拜金女的對話引來網民熱議，不少人直指大開眼界，笑言台男非常有耐性，竟能忍耐該女生，「你還聊得下去，真厲害」、「她自問自答然後又無限循環」。亦有人建議台男不要再花時間於交友程式上，「真的條件好的女生在現實生活就一堆人追了，不會去交友軟體認識男生啦」、「交友軟體正常人很少啊，不要浪費時間了」。

同場加映：34歲港女交友APP列8大要求 年過40歲、窮人免問：唔識同文盲溝通



+ 3

同場加映：港女被指貌似林嘉欣 列男友10大條件：不准鹹濕 月入至少呢個數



+ 26

同場加映：港男交友App溝女 約會1句話即被追問家底：而家追女仔要查家宅？



港男交友App溝女 約會1句話即被追問家底：而家追女仔要查家宅？

+ 6

同場加映：爺爺接手孫仔電話 玩交友app贏後生女芳心被約見面 結局超爆笑



爺爺接手孫仔電話 玩交友app贏後生女芳心被約見面 結局超爆笑

+ 10

同場加映：港男玩交友App搵到啱feel的「她」 做Gym揭對方「有兜嘢」是偽娘



港男玩交友App搵到啱feel的「她」 做Gym揭對方「有兜嘢」是偽娘