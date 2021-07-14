$251淘寶電競椅入面竟是垃圾？　連登仔𠝹開坐墊　驚揭恐怖真相

疫情下在家工作（WFH）的需求愈來愈多，不少人都會選購電競椅減低工作時帶來的疲勞。不過最近有網民𠝹開從淘寶買來價值209元人民幣（約251港元）的電競椅，發現裏面的填充物全部都疑似是回收物，感到震驚，更指自己「仲坐咗成年」。有留言指電競椅等同「成堆垃圾塞入去」，更擔心椅子的油壓部分可能爆炸。



網民上載照片，指自己從淘寶購買的電競椅使用令他感到不安的填充物。（連登討論區圖片）

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樓主在連登討論區上發文，指自己將電競椅𠝹開後發覺內裏的填充物極之恐怖。根據他上載的照片可見，電競椅坐墊底部雖然使用了木板墊底，但上面鋪墊的物料都是顏色雜亂的疑似回收膠粒，難免令人感覺不安。樓主又表示，他所以會使用1年後才𠝹開椅子，是因為「爆皮補到唔想補」，想將坐墊掉轉，「坐無爛嗰邊先剪開佢」。根據上載的交易截圖，電競椅原價259元人民幣，減價優惠50元之後只需209元人民幣。

樓主上載截圖，指電競椅原價259元人民幣，減價優惠50元之後只需209元人民幣。（連登討論區圖片）

不過，網民沒有對樓主表示同情，更指「兩舊水你仲想點」、「一分錢一分貨」、「259想唔呃你都唔得啦」，同時亦都驚訝椅子使用的填充物質素不佳，「好密集，睇完好唔舒服」、「無跳蝨床蝨已經執到」、「坐成年都無爆炸又無自燃仲想點」。網民們亦都引用過去內地曾經發生的新聞，指有油壓椅曾經自爆，甚至有人因此而令下體受傷。有網民表示，外國公司亦有環保回收膠粒作填充物，不過認為廠方使用前會先消毒清潔，內地公司則不知有否類似工序，令使用者的身體健康成疑。

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