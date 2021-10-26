大媽疑不滿小孩哭鬧當街怒推BB車　紅衣嬰兒連人帶車倒地嚇窒路人

育兒需要耐性，尤其是對待仍未懂性的幼兒。內地網絡流傳短片，1名大媽推着載有1名幼童的嬰兒車，疑不滿孩子大哭大鬧，一怒之下竟突然將嬰兒車推翻，令孩子連人帶車倒地大哭。大媽的舉動嚇壞身邊途人，有人更停下腳步觀看，惟大媽很快便扶起嬰兒車，帶同幼童離開。片段曝光後引起內地網民討論，當地警方亦已介入調查。



內地1名大媽疑不滿孩子大哭大鬧，一怒之下竟突然將嬰兒車推翻，令孩子連人帶車倒地大哭。（澎湃新聞影片截圖）

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內地傳媒《澎湃新聞》報道，事發地點為江西南昌1處街頭，身穿卡其色外套的大媽正推着載有1名幼童的嬰兒車，看似是幼童的照顧者。影片可見，幼童疑不斷哭鬧，引起大媽大怒，她突然將嬰兒車用力向前推，嬰兒車急轉彎後失平衡翻倒。

車上的紅衣嬰兒未及反應，連人帶車摔向地面，一度被車身壓住，嚇得哇哇大哭。大媽的舉動嚇壞附近途人，有人聞聲駐足圍觀，不過大媽很快便將嬰兒車扶起，指住幼童責罵數句便推車離開。由於有熱心途人報警，當地警方已介入調查，正了解事件詳情。

事發經過逐格睇：

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影片曝光後即引起關注，內地網民狠批涉事大媽舉動已屬虐兒，「是保母嗎？親孫子也捨得這樣摔」、「真的不是所有人都能帶孩子的，大庭廣眾能這樣摔嬰兒車，背後不知道孩子要受多少罪呢」、「不想帶就別帶，帶著怨氣帶孩子這不是害人嘛」、「等她以後坐輪椅也這麼推她」。

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內地有大爺大媽在足球場進行比賽時強行闖入，並在球場中間跳廣場舞。（網上圖片）

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