難耐老婆生仔後拒行房　人夫搵援交女發泄致離婚：小孩都4歲了

不少人視性生活為婚姻生活中的重要一環，近日有台灣男子在網上分享與前妻離婚的經過，指當時的妻子自誕下小朋友後，便一直性趣缺缺「不給碰」，此後這段無性婚姻延續了4年，他終於忍不住「找援交妹發泄」，結果被妻子發現並要求離婚。



有台男發文憶述上一般婚姻如何結束，指當時妻子懷孕及誕嬰後便沒有再行房，讓他不得不嫖妓「發洩」。（資料圖片）

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樓主日前在「爆料公社」發文，憶述前妻在懷孕前，2人幾乎每1至2天便有性行為，性生活方面非常契合，但自從女方懷孕，樓主擔心對胎兒有影響，便沒有再提出行房；即使後來誕下小朋友，樓主憂慮影響前妻的傷口，亦一直堅持無性生活，「就這樣無性過了2年」。

直至產後第3年，樓主開始提出想行房，惟遭女方一一拒絕，「她都直接回說她就是不想要，有一次還直接回我說，我嫁給你就是為了做那種事嗎？」，後來小朋友已經4歲，樓主直言無法再忍受無性婚姻，「我也受不了了，就乾脆去找援交妹發泄了」，最後被前妻揭發，2人離婚收場。

前妻最後發現樓主嫖妓一事，提出離婚，網民看過帖文後的反應兩極。（《小姐誘心》劇照）

樓主在帖文形容，「我跟我前妻離婚是因為我找援交妹被她抓到而離婚的，而我都已經有老婆了，為什麼還要找援交妹的原因是她都不給碰」，網民的意見亦非常兩極，有人質疑樓主是否沒有幫忙照顧小朋友，導致妻子平時太辛苦，才會如此意興闌珊，「老婆辛苦生孩子帶孩子，然後老公嫖妓」、「平常4歲小孩都是誰顧的？如果每天都很累，誰還想額外加班，而且還無薪」、「理由一堆，沒工具可用嗎？說的好像嫖妓嫖很委屈」，但也有網民同情樓主的遭遇，「這老婆蠻過份，不給碰又不給去外面發泄」、「可憐的男人」。

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