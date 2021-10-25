被性經驗多男友說是「二手貨」後稱講笑　女生嬲爆：真係好Hurt

情侶相處重最重要是懂得互相尊重，不過有女生在討論區上分享不快經歷，指自己被性經驗較多的男朋友以語言侮辱，竟說她是「二手貨」，令她感到十分憤怒，但男友僅辯稱只是開玩笑。女生又提到過去已曾被男友以其他具侮辱意思的詞語去形容自己，「覺得心哽住哽住咁」，但因男友有其他優點，加上事情已經過去，所以向網民求教：「可以點做個心會好過啲？」不少網民直斥男方不懂尊重人，建議女生直接分手。



女生在討論區上表示男友說是「二手貨」，感到十分憤怒。（《巨輪II》劇照）

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該名香港女生在Dcard討論區上以「被男朋友話係二手貨，同佢分咗手就係三手貨」為題發文，訴說被男朋友以言語侮辱的經歷。她在帖文中提到「（被）男朋友咁話自己真係好Hurt，就算過咗一排，間唔中都會諗起」，即使自己曾指男友性經驗比自己豐富得多，但對方仍以男女不同作辯解，更自稱是「用家」，令她十分憤怒，因為「點解啲男仔可以咁唔尊重人」，特別是那個人是自己的男朋友。

女生在討論區上表示，她被男友說是「二手貨」，感到憤怒。示意圖片，非當事人。（GettyImages）

即使女生對侮辱說話感到憤怒，但男友聲稱只是說笑，令情況火上加油，「WT『X』？究竟係有咩咁好笑？」。她又提到以往亦曾被男友用更侮辱的字詞大罵，「呢樣又係好難頂，覺得心覺得心哽住哽住咁」。不過女生卻沒有想到要分手，「就算係咁，佢都有好嘅地方」，更提到男友亦有「氹返我」，再加上自己為人心軟就原諒了對方，認為事情已經過去，沒可能再提，只問網民可以如何令自己內心好過一點。

女生表示已原諒男友，但內心仍然會感到不舒服，所以問網民如何可以令自己好過一點。示意圖片，非當事人。（GettyImages）

網民批評樓主的男友的確不懂得尊重別人，竟然會用下流的字眼去辱罵女朋友，「呢個人唔見得有幾好」，「咁都可以繼續一齊？根本由頭到尾都當你係物件，唔係人」，「你唔分手冇人幫到你㗎喎，唔尊重你已經係好充分嘅分手理由啦，佢價值觀好有問題」。留言的網民大多認為女生應該分手，因為男友用字極級父權，「擺明係對女性十分唔尊重」。

（Dcard）