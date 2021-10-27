港女出PO公審「奸商」　批魷魚加「飲管」呃秤　網民一睇圖即恥笑

街市買餸最怕被「呃秤」，不過有網民卻因無知而「好人當賊辦」，鬧出笑話。該女網民在facebook圖文並茂發帖，指有「奸商」為了增加魷魚乾的重量，竟在中間加1支「飲管」，惟其他人一看圖即爆笑，原來樓主將魷魚骨誤認為飲管，「我仲好認真咁喺張相度搵支飲管」。



該女網民在facebook圖文並茂發帖，指有「奸商」為了增加魷魚乾的重量，竟在中間加1支「飲管」，惟其他人一看圖即爆笑。（FB「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

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該女網民在FB群組「香港街市魚類海鮮研究社」發帖，上載2張清洗魷魚時的照片，只見魷魚背部連着1塊疑似長條膠片，帖文批評奸商為了增加魷魚乾的重量，竟然在每條魷魚乾中間加了一支「飲管」，「真是無商不奸」。

帖文瞬間引來網民湧入「朝聖」，短短10多分鐘已有過百留言，皆因樓主所指的「飲管」原來是魷魚骨，不少人都嘲笑她是非不分，「有劏過魷魚就會知」。有人亦嘲諷稱「我都覺得魷魚進化到今時今日咁好奸」、「支飲管畀你用嚟啜墨汁」、「會唔會係條魷魚生前表演吞飲管食咗落肚咋？」不過，有網民就認為樓主可能是「曲線帖文」，「我希望你係講笑搞笑，唔係就應該係智力有問題」。

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