路邊除鞋清理異物　突被怪男衝出搶走1隻鞋　港男：我做錯咗咩

夜深人靜獨自歸家時必須注意安全，有港男昨晚（28日）就遇上詭異的「劫案」，指回家途中感到腳底有異物，遂於路邊脫下鞋子整理。沒想到這時竟有1名怪男殺出，將其脫下的1隻鞋搶走逃去無蹤。港男力追不果，最終被迫只穿1隻鞋回家，回想事發經過時也不禁嘆道：「我究竟做錯咗咩？」



有港男發文分享「遇劫」經過，稱被怪男搶去1隻鞋，最終被迫只穿1隻鞋回家。（fb「巴打絲打「00九吹專區」圖片）

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該名「遇劫」港男昨晚於facebook群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」發文，指步行回家期間感到鞋內有異物，故在路邊停下，脫下鞋子整理。沒料這時竟遇上不速之客，1名怪男突然走出來，趁港男未有為意搶走他脫下的1隻鞋。

港男親述事發經過▼▼▼

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港男回過神後才急急追趕，惟他只穿1隻鞋實在難以追上，「大佬你好似保特上身咁我點追？我跑兩步就無氣收皮，你就頭也不回咁，拎住我隻鞋揚長而去」。他事後「扯住蝦打字」分享事發經過，指自己最終只能穿着右腳的鞋子回家，「可幸嘅係我住附近，但點解偏偏係我？對鞋跟咗我好耐」。

回想被搶去1隻鞋的過程，港男仍感不解及非常無奈，不禁於帖文向偷鞋怪男喊話，「如果你好等鞋着，最多我買返對鞋畀你吖，你又唔係無鞋著，分分鐘你對跑鞋仲貴過我對Muji，我究竟做錯咗咩？」

港男回想被搶去1隻鞋的過程大感不解及無奈，不禁嘆道：「我究竟做錯咗咩？」（fb「巴打絲打「00九吹專區」圖片）

港男的經歷令網民嘖嘖稱奇，紛紛爆笑留言，「對唔住大佬，我知你好慘，但我笑到停唔到」、「好灰姑娘feel」、「你哋第時相認就係靠呢隻鞋了」、「新方式訓練你做帶氧運動，用心良苦」、「可唔可以除埋另外一隻鞋引佢出嚟？」。也有網民認真提醒，指港男沒有窮追屬正確做法，「你唔追係啱嘅，佢可能引你去啲冇人嘅地方先再打劫你」。

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