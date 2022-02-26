【日系網紅神物】彈力鞋帶舒服唔起毛　磁力窗簾夾助你真100%遮光

日本網紅真是一個寶藏人群，總是能發現許多日用好物，性價比高又實用。今天，日美醬就給大家總結了日本網紅都在用的好物，一起來看看吧！



No.1 彈力鞋帶：鞋帶應該是每個人的必需品吧！同時它損耗起來也非常快，尤其是起了毛邊之後，鞋再好看也顯得不那麼精緻了。所以不妨來看一看這款「彈力鞋帶」。首先它的彈性很好，無論是高幫鞋還是低幫鞋，它的長度都夠用。串在鞋上後，和普通鞋帶看上去也沒什麼區別，而且絲毫沒有壓迫感，這樣的設計真的太讚了。

No.2 水槽黏鉤：這款黏鉤可以牢牢的吸附在水槽側面，前面的塑料圓盤上有許多小刺鉤，注意鉤子的方向要朝上。用完的百潔布或者海綿，很鬆的就能掛在鉤子上，而且不會掉，既方便瀝水又節省了空間。

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No.3 密封保存袋：矽膠的保存袋用途很廣泛，冰箱、洗碗機、焗爐都可以用。有兩種尺寸，自帶密封口抽拉順滑。密封性很好，用來腌醬料很方便，不會漏哦！

No.4 磁吸窗簾夾：窗簾總有縫隙怎麼辦？那就要用到這個好用的磁吸夾了。只需要安裝在窗簾上，輕輕一扣就吸住了，再也不用顧慮窗簾縫了。

No.5 收納盒：各種尺寸的收納盒，滿足你各種收納需求。雜亂的咖啡、茶包、零食，有它立馬變整潔，簡直太實用了。

No.6 可伸縮分隔板：可以根據空間的來調節長度，比如放在冰箱這種零亂的小空間裏。凌亂的瓶瓶罐罐是不是立馬變整齊，取放也更方便了。

以上就是日美醬給大家總結的好物了，大家可以根據功能在購物網站上淘一淘。相信有了它們，幸福指數大大增加。你看上了哪一件？或者你有哪些好物推薦，快來留言區和大家分享吧！

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