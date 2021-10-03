神反應！阿妹跌倒扯冧電視勢砸頭　阿哥戴着耳機閃電俠上身秒救援

作為哥哥，獲知弟妹出事後會激發超強反應嗎？微博日前瘋傳1段哥哥護妹影片，顯示兄妹留在家中，妹妹玩耍時不慎跌倒而扯跌電視機，正當整部電視要迎頭砸向妹妹之際，在身旁戴着耳機看電腦的哥哥即時閃電俠上身，神反應1秒扶着電視機護妹，幸平安無事。兄弟的媽媽事後透露，當時兒子正在上網課，還好他及時扶住電視。

網民紛紛爆讚這名哥哥醒目又反應快，但有不少人批評家長這樣放置電視非常危險，認為應將電視牢牢地掛在牆上。



廈門一對兄妹留在家中，哥哥正在上網課，妹妹突然摔倒還扯下電視，情況危急，幸哥哥及時救援。（微博影片截圖）

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事件發生於福建廈門，從監控畫面所見，當時兄妹留在家中，妹妹坐櫈仔正玩耍，她想抓着枱板起身，但一拉即摔倒地上，更扯下枱板令電視倒下來。正當電視正砸向妹妹之際，在旁邊還戴着耳機的哥哥1秒扶着電視，頂着電視好讓妹妹先起來，避免受傷。

兄妹的媽媽馮女士告訴內媒，指兒子今年14歲，女兒只有5歲，當時哥哥戴着耳機在上網課，妹妹在他旁邊玩智能音箱，因為熒幕小她坐得很近，還好當時哥哥及時扶着電視，拯救了妹妹。

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網民看完影片爆讚哥哥反應快，「而且他還戴住耳機」，認為他很聰明，「他知道來不及扶住妹妹才會先去擋電視」，又指兄妹間可能常會吵架，「但真遇到這種情況我相信每一個哥哥都會這樣做的」，有不少人大為羨慕，「還是哥哥最暖，可惜我沒有哥哥」、「哥哥照顧妹妹，我哥只會和我對打」。

不過，有網民批評這戶人家有明顯安全隱憂，「那電視櫃是臨時架起來的嗎？一撐上去就翻了，太危險了」，又留意到小妹妹其實拉了拉就將電視扯下來，證明放電視的位置太不穩固，認為如果家中有小孩最好還是將電視設置成掛牆，並且要安裝得牢固，以免發生意外。

（綜合）

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