男友話想45歲先結婚　下一句秒傷透台女心　原來一直介意佢曾援交

不少人公認的適婚年齡約落在25歲至44歲左右，但日前卻有一名台灣女網友分享，自己的男友竟然向她表明要等到45歲時才想結婚，更直言「總不能跟一個爛人過一輩子吧」，讓她崩潰發文，更引起許多網友熱烈討論。



原PO在Dcard上以「男友明示沒有打算要娶我」發文分享，自己跟男友差了9歲，男方目前29歲。

某天在車上閒聊時，男友突然說想要45歲過後，才打算找適合的對象結婚，更表示自己「總不能跟一個爛人過一輩子吧」……

原來一直介意她的過往 點擊放大瀏覽原文全文及文章引起熱議後女方的補充▼▼▼

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此話讓原PO崩潰直言「男友說的爛人明顯是指我，因為在這段感情前，我曾經做過不自愛的事情，這些事男友也知道」。然而，真的親耳聽到男友講這些話時，還是讓她無奈的表示「老實說以我目前的年紀，我也沒有想過要結婚的事情，也知道未來會有太多變數以及意外，就算沒有跟男友結婚也在預料之中，但親耳聽到男友這樣講，真的傷心到一直哭」。

此文一出，便有不少網友紛紛認為「為什麼一定要嫁他？浪費青春」、「這種人就算到了45歲也還沒玩夠」、「真的只是打算玩玩的欸」、「別彼此浪費時間了」、「妳的日子還很長，不管以前經歷了什麼，都不該依戀把妳稱作爛人的對象」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】