女友性暗示要「嘉明的味道」換性感內衣　處男買同名鮮奶下場超慘

「性暗示」是愛侶間的小情趣，但遇着不懂暗示的伴侶，可能會令濃濃情意變不歡而散。有台灣男網民於討論區發文表示，日前與初戀女友在外住宿，女友向他說「今晚我想來點『嘉明的味道』」。身為處男的他當下聽不懂，於是上網查找資料，找到是性暗示的意思，但同時亦找到一款飲料叫做「嘉明鮮乳」，純情的他以為女友想喝飲料，所以趕緊買回來。沒料到女友洗完澡後竟換上性感內衣，他很緊張地立即拿出飲料，結果女友大反白眼，穿上衣服離開，帖文即時引起網民熱議。



「嘉明的味道」為台灣三立電視八點檔電視劇《牽手》一句台詞，後來被網民截圖惡搞變成有性暗示的一句話。（《牽手》劇照）

「嘉明的味道」為台灣三立電視八點檔長壽劇《牽手》的一句台詞，該集播出的日期是2012年7月，劇中角色韓湘琪闖入前男友白嘉明的家中，將嘉明的沐浴乳倒在手掌心，並暗想「這就是嘉明的味道」。由於沐浴乳的顏色和狀態和精液相似，因此被網民截圖惡搞說成是「18禁限制級畫面」，從此「嘉明的味道」變成有性暗示的一句話。

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該名男網民於Dcard討論區以「我搞砸了……女友不理我，都是『嘉明的味道』害的」為題發文表示，指單身了18年終於在大學交了第1個女友，2人日前一起到台中住宿2天1夜，出發前女友向他說「今晚我想來點『嘉明的味道』」。他當下聽不懂，但礙於面子所以說好，其後上網查找資料，找到是性暗示的意思，但身為處男的他其後打消了這個「邪惡」念頭，認為「應該不可能，畢竟我們還沒有發生過關係」。

樓主繼續查找，找到一款飲料叫「嘉明鮮乳」，由於他和女友都很喜歡喝手搖飲料，女友特別愛喝鮮奶茶，遂以為對方只是暗示想喝飲料，於是趁着女友洗澡，趕快跑去附近的手搖飲料店買了一杯「嘉明鮮乳」。

沒想到女友洗完澡後，竟換上性感內衣，用嫵媚的表情向他說「那我要準備來喝嘍」，還是處男的他當下太緊張，不知該怎麼辦，立馬起來打開雪櫃，拿出剛買的鮮奶茶，插上飲管遞給女友。女友看了飲料一眼，沒說話，「空氣凝結3秒」，對他翻了一個白眼，就穿上衣服離開，整個房間只剩下他和一杯鮮奶茶，他發文向其他網民求救「怎麼辦！」。

女友洗完澡後，竟換上性感內衣，用嫵媚的表情向他說「那我要準備來喝嘍」，但最終被樓主的遲鈍激得離開房間。（《夫妻的世界》劇照）

網民紛紛留言笑稱「清純可愛的男人，不多見了」、「沒關係至少你獲得一杯鮮奶茶」、「果然憑實力單身」、「直男鑑定完成」、「我把嘉明放裡面了，快喝」、「好男人，如果女友沒有回來，我非常樂意當你的下一任」。亦有人疑質帖文內容真偽，直至好像是在曲線賣廣告。

樓主後來更新帖文，強調內容並非創作文，而是真實發生的事，並說女友離開後有再回來，不過他們只是躺在床上手牽手入睡。他又問網民：「我是不是要製造下一次壞壞的機會？」有網民建議「下次換你跟她說，今晚我想嚐嚐鮑魚的味道她就知道了，要把握住機會喔，加油」。