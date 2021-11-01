9歲女玩手機遇「遊戲主播」被騙$3萬　阿爸崩潰：知要賺多久嗎？

勤有功、戲無益，內地近年嚴限青少年玩手機遊戲，但仍不時有未成年人士因玩遊戲被騙。內地湖南省1名9歲女童早前使用奶奶的手機時，誤信自稱是「遊戲主播」的騙徒，為了1套遊戲角色套裝而向對方接連過數5次，合共被騙逾2.4萬人民幣（約3萬港元）。

女童父親知道事件後當場崩潰，心酸地問女兒：「妳知道爸爸要賺多久嗎？妳知道我上班有多辛苦嗎？」



湖南省1名9歲女童日前在1款語音交流的應用程式上，被騙取2.4萬人民幣（約2.9萬港元）。（網上圖片）

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事發於本月21日，9歲女童小雪（化名）正使用奶奶的手機，其間在1款語音交流的應用程式上認識另1名網友，對方自稱是遊戲主播。2人語音通話了一陣子，網友承諾送小雪1套遊戲角色套裝，並提出要加小雪家人的微信，要求她按照指示完成各個步驟，才能免費獲得該遊戲套裝。

自稱「遊戲主播」的騙徒引導女童為父親的微信賬戶充值，並分5次轉賬。（網上圖片）

小雪本來只以奶奶的手機與網友聊天，但對方後來恐嚇她，指必須以父親微信賬互加資料，「她說已經看到了我的微信資料，必須要加爸爸的微信，否則我爸爸可能會坐牢，然後我就加了」。其後，網友開始一步步教小雪為父親的微信賬戶充值，並傳送1個銀行卡的收款二維碼，要求小雪分5次轉賬，由於小雪本來就知道父親的手機支付密碼，便乖乖依照對方要求過數。

小雪最後完成5次共2.4萬多人民幣的轉賬，但「遊戲主播」不但沒有送出遊戲角色套裝，更要求她清空記錄，然後封鎖了小雪父親的微信。父親知道事件後當場崩潰，一邊責罵女兒，一邊心酸地指「要妳讀書，妳就玩手機，現在別人騙走2萬多，妳知道爸爸要賺多久嗎？妳知道我上班有多辛苦嗎？」。

最後騙徒收到共2.4萬多人民幣的款項，當地警方正調查案件。（網上圖片）

父親報警求助，其後獲相關應用程式的營運商通知他，與小雪聊天的網民並非遊戲主播，只是普通用戶。目前警方正調查案件，又提醒家長盡量避免讓小朋友獨自使用手機，支付密碼也要保密，以免再發生類似案件。另外，警方亦列出網絡或電話詐騙常見的3個特徵，包括引導受騙者到其他平台交易、恐嚇未成年人士和誘騙他人逐步轉賬，呼籲公眾小心。

（綜合）