內地男跨省送網戀女友驚喜　揭情人竟是男人　警網吧拘詐騙疑犯

只有對身處異地的情人有十足信心的人，才會想送另一半「驚喜」，因為自己精心準備的驚喜，隨時變成驚嚇。最近內地1名男子為了給網戀女友驚喜，從安徽省遠赴江蘇省找上門，詎料自己的情人原來是男人，警方後來以涉嫌詐騙，於網吧拘捕涉案的江姓男子。



內地1名男子早前在網上結識另一「女網友」，並發展為戀人關係，但男子近日想到對方居住地，才發現「女友」是男兒身。（微博影片截圖）

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據報當事人小王早前在玩線上遊戲時認識了女網友「小萍」，2人其後確認彼此為情侶關係，「小萍」不時讓小王以男朋友的身份買東西送給他，至10月揭露真身前，小王前後轉賬5000人民幣（約6000港元），並送他1部Apple手機。

直至近日，小王特意從安徽省跨省到蘇州昆山找「小萍」，想給對方驚喜，此前他連女友的照片也未看過。在小王上門見女友前，對方還表示沒有問題，問他什麼時候到達，但之後就杳無音訊，更將電話關機。

警方其後接獲小王報案，在1間網吧拘捕涉案江姓男子。警方表示，江男沒有固定工作和收入，但又要為遊戲充值，便想到冒充女性，以交男朋友為工具，引誘網友墮入網絡情緣騙局。

（綜合）

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