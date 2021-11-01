目擊好友背女朋友約女網友　男方歪理反駁否認出軌　事主決定告發

撞見好朋友出軌，你會選擇旁觀和幫忙隱瞞，還是向好友的另一半說出真相？1名女子早前在街上目擊其男性友人背着女友，與交友app上認識的女網友約會，事後更說只是「調情一下」，否認是出軌。樓主苦惱多時，最後決定向女方揭發事件，結果對方原來早有從其他人口中耳聞類似事件，感謝樓主讓她「認清事實」。



1名港男瞞住女友與其他女性約會外出，被樓主撞見，事後否認是出軌，形容只是「調情一下」。（《紀念日》劇照）

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樓主早前在香港討論區發文，稱1名她認識多年的男性友人，雖然已經有另一半，卻仍相約交友app女網友外出，事後問對方為何瞞着女友跟他人約會，未料友人竟認為並非大問題，「佢答我只係flirt下人（調情），又唔係真係拍拖，識返去女朋友身邊就得，所以唔叫出軌」。

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樓主聽後無言以對，並苦惱應否將事情告知好友的另一半。直至最近，樓主再次於討論區發文，表示她不希望女方繼續受騙，故決定說出真相，又指對方得知男友與其他女性約會後「靜咗」，一時不知該如何反應，但非常感謝樓主讓她「認清事實」，因為早在樓主之前，已有其他朋友告訴過她類似事情，只是她未完全相信，「而家唔到佢唔信」。

樓主直言不知道最後2人的結局，但她就鬆了一口氣，又指不會因為男方是她朋友就選擇包庇，「如果佢問心無愧，唔覺得自己係出軌，點解又唔畀女朋友知呢？」

樓主最後決定告訴女方其男友與其他女性約會一事，原求女方過去已曾聽聞類似的事，只是未敢相信，但現在已是「唔到佢唔信」。（《太陽的後裔》劇照）

帖文引來網民討論，部份人不認同樓主的做法，不建議插手其他人的感情事，「話畀佢女朋友知我就有保留，始終有啲嘢唔介入比較好處理，否則妳會左右為難」、「我係妳會同佢女朋友講，不過唔會叫佢分手，寧教人打仔，莫教人分妻」。惟亦有網民支持樓主，認為紙包不住火，「真正的朋友係會提醒佢，唔想佢一世做傻瓜」、「妳唔講，遲早都係爆大鑊」。