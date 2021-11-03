補習教師出軌女學生　私家車撿已用安全套疑曾車震　人妻怒告索償

台灣驚傳情節誇張的婚外情案件！當地1名姓鄭的男博士（下稱鄭男）從大學教書轉行開補習社後，竟與1名比他少18歲的女高中生（下稱女生）曖昧，並在女友考上大學之後正式開始婚外情。鄭男的正印妻子（下稱前妻）最後靠偵探掌握其婚外情證據，並在整理私家車時發現有十多個已經使用的安全套和壯陽藥，最後提告離婚並索償130萬台幣（約36.3萬港元），法院最後判鄭男須賠償20萬元台幣（約5.55萬元）。報道指，前妻與鄭男相識10年，過去一直為鄭男背負房貸，每月只有數千元飯錢，兩人更甚少約會外出，得知鄭男對女學生照顧無微不至時感到心寒。



台灣1名補習教師被揭發與前學生有婚外情。圖片示意圖片，非當事人。（GettyImages）

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前妻表示，她與鄭男拍拖7年後結婚，當時他在新竹一間大學教書，兼職做補習教師。由於十分傾慕對方，一直將鄭男擺在第一位，連結婚都沒有收取禮金，約會也是AA制平分支出。鄭男去年5月頂手1間補習社，之後就與補習社內的其中1名女生有曖昧關係。該名女生後來到台北升學，鄭男就多次從新竹到台北找女生約會，即使經過桃園的家門都沒有回去。

去年10月起，鄭男提出夫妻關係令他感到壓力，所以前妻就不時回娘家給予對方空間。之後鄭男又指前妻在性事上要求有前戲，令他失去性慾，加上前妻想要有孩子更是令他無法勃起。前妻還一度尋求婚姻輔導，希望救回婚姻。

前妻一度尋求婚姻輔導，希望救回婚姻。圖片示意圖片，非當事人。（GettyImages）

不過前妻外家當時已經懷疑鄭男，於是請偵探跟蹤他，很快就揭發事件，但外家未有立即告知前妻事實。同時，鄭果就不斷批評前妻，藉故要求離婚。直至最後外家忍無可忍，坦白他們知道的事實，最初前妻還不敢相信，直至自己再找偵探跟蹤，拍到鄭男出軌照片才明白真相。前妻發現，鄭男與女生行為親密，會攬住女生的腰，再駕車與她四處約會，甚至代她提行李，女生則會坐在鄭男大腿，又會餵他吃東西。偵探跟蹤時更發現，2人疑似曾經車震。

前妻傷心地表示，鄭男與女生半年約會逾30次，已經遠超她與鄭男約會的次數，自己一直體諒鄭男要奮鬥事業，所以沒有怪對方沒帶她去高級餐廳或是安排行程，甚至一直都是她自己帶着行李去新竹找對方。前妻又呻，鄭男經濟狀況差時到處兼職，她寧願自己捱餓扮吃飽也不想鄭男花錢吃飯，假日也不曾要求鄭男調堂陪自己去玩。直至發現鄭男出軌期間，得知他竟然會為了女生請假，而且一直呵護至備，覺得十分諷刺。

前妻搜證時相繼發現鄭男曾經網購數十個安全套及壯陽藥，亦有在網上尋找旅遊好去處及住宿地點，搜尋紀錄甚至有與「通姦」、「重婚」等相關的字眼。

前妻發現，鄭男曾經在網上購買安全套及壯陽藥。圖為示意圖片。（GettyImages）

前妻今年1月向鄭男家人攤牌，鄭男亦直認無誤，惟令前妻感到驚訝的是奶奶沒有質疑她，甚至問對方是不是某某某人，此外還包括其他女高中生。過去，奶奶亦曾多次提醒她要小心丈夫。直至前妻在整理私家車時，發現擺放後備車胎的位置有十幾個用過的安全套和壯陽藥，當下立即決定離婚，再向鄭男索償。

女生被提告指自己很快就會與鄭男分手，並已賠償20萬台幣。鄭男則稱與女生交往時已非師生關係，交往時沒有發生性行為，只曾牽手、擁抱、接吻，認為前妻在多個地方檢舉他有師方戀已經得到情緒上的宣泄，要求將慰撫金降為20萬元台幣。

法院表示，根據前妻提供的證據確認鄭男曾經與女生出軌，有侵害前妻的配偶權。前妻曾要求法院檢驗拾獲的安全套內體液是否屬於鄭男與女生，但法院認為婚外情已成事實，無須化驗，判鄭男賠償20萬元予前妻。

惟前妻認為，女生過去常與其他學生到她家中燒烤，無可能不知道鄭男已婚，但同情女生會對老師有崇拜及愛慕之情，所以認為錯在鄭男，以輔導學生的位置引誘他人做第三者，喪失為人師表之道。

（台灣蘋果新聞）