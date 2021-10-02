非綠帽男揭妻與好友出軌　捉姦在床要求即付錢買老婆　結局神展開

捉姦在床竟然變成當場賣老婆？東非國家坦桑尼亞日前瘋傳1段捉姦影片，當地1名商人發現自己妻子出軌，而為他「戴綠帽」的竟然是自己的好友。商人一頓狂罵及毆打妻子後劇情神展開，他竟要求好友當場付500萬先令（約1.7萬港元）來「購買」其妻子，付完錢更可馬上娶他妻子。當地傳媒指「送帽」的好友沒有異議，還真的有付了錢，事件得以「圓滿」解決。事件看得網民嘖嘖稱奇，笑言姦夫看起來沒有壓力，像是成功找到新妻子一樣。有網民則指報道沒有提及涉事人的背景資料，稱對事件真偽存疑。



非洲男發現妻子和好友出軌，當場捉姦在床。（Twitter影片截圖）

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非洲社交媒體日前瘋傳1段捉姦片，事主是1名商人，他發現妻子與自己的好友有染。影片中，他的妻子拿起手袋想離開，邊走邊撥開拍攝的鏡頭，商人馬上撲過去打她，迫她退回床邊和好友一同坐下。妻子坐下低頭，好友打完一通電話後發現衣服都穿反了，要脫下來再穿好。商人在責罵2人後，突然又行過去毆打妻子，好友一直沒有任何行動護花。

當地傳媒指慘戴綠帽的男子Issa Kasili發現妻子和好友出軌，到坦桑尼亞1間賓館捉姦，當場揭發妻子和他的好友Mayombi Mwela開房。Kasili當時直斥好友：「你和我妻子睡過了，Mayombi！」形容對方早有預謀，又提到妻子為自己生了1個孩子後，便不再讓他碰不得她，「我們的婚姻現在結束了」。不過他並非無條件放人，而是當場要求好友付錢，才讓對方娶其妻子，「償還我花過的錢並帶她走，她現在是你妻子了」。

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據悉Kasili要求好友支付500萬先令（約1.7萬港元）「購買」其妻子，付完可即場將她帶走，其好友對此沒有異議，還真的當場付了錢。

網民對事件如此完結感到非常驚訝，驚嘆捉姦在床竟然可以要姦夫付錢「買老婆」，「這個國家怎樣了？」。有人指從未見過出軌斷正的人如此冷靜，「他們似乎不為所動」，笑言好友看起來完全沒壓力，像是成功找到新妻子一樣。不過，由於當地報道沒有事件的背景資料，令部份網民質疑事件真偽。

（綜合）