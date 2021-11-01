「死過翻生」雲疊花園葉經理再出通告講病情　提及換底衫褲最觸目

【葉經理／死過翻生／雲疊花園】早前網上瘋傳2張大圍雲疊花園的管理處通告，指管業經理「葉紹剛先生」上月中證實死亡，其後又被救回，「死過翻生」的古怪情節引來網民熱議。直至今日（11月1日），有街坊發現雲疊花園再被貼有「特別通知」交代葉經理最新病況，指他頸部和雙腳肌肉萎縮、無力等，當中更提及葉經理難以自理，稱「更換面衫面褲、底衫底褲的能力都缺乏，要由老婆協助」，情況令網民十分關注。

雲疊花園管理處回應《香港01》查詢表示，通告確實由管理處發出，而葉經理仍在放病假。



雲疊花園管理處於11月1日再發出特別通告，交代了葉經理的最新病況。（fb專頁「馬鞍山人，馬鞍山事」）

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有雲疊花園居民於上月29日在facebook群組分享2張管理處的特別通告，其中1張稱管業經理葉紹剛於同月14日「證實死亡」，並在同日晚上「由於消防人員、救護人員、護理人員通過使用巨型呼吸機48小時終於將管業經理葉紹剛先生性命救回」。另外1張通告則為葉經理「生命得以挽回」後的心得。2張通告的署名皆為「John Ip」。

按圖看葉經理「死而復生」的通告▼▼▼

葉經理疑似「死過翻生」的情節看得街坊和網民一頭霧水，紛紛問道：「究竟葉經理死咗未？」又指通告內容古怪，認為這種事一般不會特意向居民報告。

事隔3天，有網民再於facebook專頁分享照片，看到雲疊花園屋苑報告欄再有管理處特別通告，內容指是葉經理為了早前的2張通告再作4點補充，表示聯合醫院的入院紀錄在葉經理手中，今日（11月1日）他會接受全身身體檢查，稍後將向居民匯報結果。

另外，通告亦交代了葉經理的最新病情，指他「頸部及雙腳肌肉出現萎縮、沉痛及無力，可能是在ICU被綑綁了15天所導致」，而其病假將延至周二（2日）。內容又指，現時葉經理無法自行更衣，連底衫褲都要由妻子協助更換。

是次通告的署名為雲疊花園管理處，不少網民紛紛討論出通告的用意為何，「冇人想知佢病情，葉生好悶？求關注？」、「當咗日記用？」、「其實阿經理換唔換底衫褲關住客乜事呢？不過又幾好笑嘅」。亦有網民笑言要為葉經理開設facebook關注組，稱「（葉生）正職係物管KOL」、「實體版fb update自己status」、「葉經理今日做body check喎，應該好快有新通告」，相信「特別通告」陸續有來。

雲疊花園管理處今午回應《香港01》查詢時表示，通告的確由管理處發出，葉經理仍在放病假，未有其他詳情提供。