女網友每年收到一次短訊問「要唔要買BB」　上網求教終明真正意思

面對社交媒體上莫名其妙的訊息，大家會選擇回覆還是無視？



一名網友分享被陌生人提出「過戶兒子」一事，網民們紛紛懷疑對方別有用心。「去年就有人問我要不要買小孩，今天又來一個。我看起來很缺小孩嗎？」

到底係咩意思？原來唔係騙財 點圖睇睇對話截圖同內行網民嘅解釋👇👇👇

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「我老四才剛出生。一開始以為他有什麼困難結果他回我他有錢，我直接傻眼問號……怎麼什麼事都能讓我遇到！」網友紛紛回應：「哈哈哈哈哈，體質那段超好笑。」「笑爛，哪有這樣過戶的啦！」「想說你可能還需要個小孩，好奇他是怎麼想到的通靈嗎？」「等你答應了他會說：『 我就是那個小孩。』」「這個人有事嗎？」「老公跨過去就懷孕是無線充電還是藍芽效果？」「如果有人家裏有四個玩地球儀的小孩沒辦法照顧的，都可以跟我說，我一定幫忙認養。」

還有內行網民揭真相：「想看看這痴漢長怎樣，超他Ｘ噁心的思想，第一次聽到過戶精蟲！」「他是想跟你生小孩吧！」「另類約炮法。」「是男的嗎？那應該是想精蟲過戶吧！」「其實這是一個商機，只要量產大量的小孩，送往大量的家庭！N年後就能坐收大量資產。」「產地直送？」「這聽起來就是把精子過戶給你啊！噁男約砲戲碼。」「他所謂的要把小孩給你，就是要跟你人與人連結把他的精子給你啦。」

【同場加映】心血來潮問男友「我叫乜嘢名」 對方竟然咁答 網民齊話無法接受（點擊放大看原文）👇👇👇

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【同場加映】最無恥偷窺狂？理直氣壯同隔離屋師奶投訴：點解你個女間房唔開窗（點擊放大看原文）👇👇👇

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】