瘋傳日本田徑S級美少女照片竟係P圖　原圖終曝光　顏值令網民驚嘆

戀愛了！近日各大社群媒體瘋傳一張一名日本田徑女選手的照片，只見這名女選手甜美的一笑讓不少人看了怦然心動，不過事後發現這張照片是被有心人士P圖加工過，雖然如此，但網友們看到原圖仍大讚素顏更好看。



網友們發揮柯南精神搜尋到這名女選手的資料，她叫「村上夏美」，就讀於早稻田大學，是田徑校隊成員，專攻400公尺跨欄。

台灣網友也將她的照片PO上「爆廢公社」，只見她長髮披肩、身材姣好，加上甜美可人的笑容，讓不少網友看了直呼「戀愛了」，然後這張照片其實是被人加工後製過的。雖然後製過的照片讓人眼睛為之一亮，但網友們看到沒有修圖的本尊素顏照後更覺得驚豔。

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網民留言：「本人都靚」、「人家的顏值也不需要合成，合成的人真的很無聊，造成人家困擾」、「本人比較自然」、「本人就漂亮了啊」、「0修圖0化妝，本人非常好看好嗎？」、「本人看起來也很清秀啊」、「本人不錯呀，如果是素顏的話完勝一堆人了」。

村上夏美個人推特也常轉發各種田徑相關資訊和成績，但可能是發現自己的照片被人刻意修圖，她也已經將個人照片都刪光。

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