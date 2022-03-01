Send短訊千祈唔好打呢兩個字？網選最乞人憎用字　有個標點都上榜

許多人習慣用社群軟體與人互動，但要小心，若是傳到地雷字可是會惹怒一大群人，一名網友就分享，她看到別人說「笑死」真的會瞬間不爽，網友也紛紛表認同。



原PO在Dcard以「真的蠻討厭別人回『笑死』」為題分享，她每次看到別人說「笑死」真的會瞬間不爽……

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只回「笑死」兩個字真的沒話說，傳個貼圖還比較可愛，但她也覺得刪節號超好用，表達萬千情緒，不過限定好朋友，不熟就蠻欠扁。

網友紛紛留言，「笑死就有一點嘲諷意味啊」、「那如果真的就是覺得好笑怎麼辦啊，『哈哈哈快要把我給笑死掉了啦！』這樣比較真誠」、「下？可是笑死是我的口頭禪哦」、「我都說笑鼠」、「每次看到有人回笑死，我都會回他『所以死了嗎？』」。

此外，網友也分享其它惱人回覆，「我覺得『…』比較惱人，尤其是點完還不說在點什麼，到底點什麼點啦，還是『…』有什麼其他特別的意思？」、「我用點點點都是無言然後再繼續聊」、「真假、有料、確實、冷靜、亂講、笑死，這些詞是很好用的」、「我超討厭有人回『呃』，然後隔很久才繼續打字」、「『哈哈』真的不知道在哈什麼鬼」、「我聊天時都把『喔』改成『原來』」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】