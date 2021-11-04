Balenciaga x Crocs推洞洞高跟鞋　要價4位數　網民：醜出新高度

巴黎世家Balenciaga與俗稱「布希鞋」的Crocs，早年聯合推出的「恨天高窿窿鞋」，獨特造型讓網民看得發呆，直指「原來我不懂時尚」，雙方近期再於2022春夏系列發表新作，將Crocs經典鞋款設計成高跟鞋，要價625美元（約4863港元），許多網民看後不禁驚呼「天哪！真醜」。



台灣1名設計師日前與丈夫逛街，丈夫看到巴黎世家與Crocs聯合推出的新鞋後，不禁直呼「天哪！好醜」。（fb「溫蒂姐」圖片）

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台灣設計師「溫蒂姐」日前在facebook專頁發文，表示與丈夫路過櫥窗時，看到一黑一白的「Balenciaga x Crocs」聯名新鞋，丈夫大感震撼，忍不住「讚嘆了一聲『天哪！真醜』」。她又在留言處分享另一對靴子造型的鞋款，慨嘆道「這個也是醜到令人傷心」，有網民更以夜壺形容該對鞋。

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不過，這對讓網民看得一頭霧水的鞋款設計，其實出自巴黎世家2022年春夏季系列，分別將Crocs Classic Clog鞋款設計成高跟鞋與靴子，高跟鞋款1對625美元，有黑、白、綠、粉紅色；靴款則1對695美元（約5408港元），設黑、白、綠色。

有網民更拿出雙方第1次聯名推出、曾掀起熱烈討論的「恨天高窿窿鞋」比較，笑言自己愈來愈不懂時尚，當時瘋狂恥笑的「厚底鱷魚鞋」，現時放在高跟鞋旁似乎也變得合理，「我昨天也有看到大為震驚」、「是鞋跟嗎？我以為下面是擺鞋子的架子」、「困惑中帶有喜感」、「時尚好難懂」、「之前的厚底瞬間合理許多」、「能醜到這種境界其實也不容易」。