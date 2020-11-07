日本食品「賞味期限」改革　僅顯示年月免浪費　巿民1個理由力撐

【賞味期限／日本食品】全球旅遊業因新冠肺疫而癱瘓，港人去日本旅行的計劃延至遙遙無期，不少人多買日本食品治療「思鄉病」。不過當地食品廠商近日展開大改革，把「賞味期限」由本顯示年、月、日，改成僅顥示年、月，以配合聯合國與日本政府減少食物浪費的政策。事件引來不少網民討論，許多網民支持有關安排，原因是 這做法可以減少丟棄食物的罪疚感，亦不用太急着吃光月購入的食物。

日本食品廠例如多福（Otafuku Sauce）由9月開始把所有產品包裝上的賞味期限由顯示年、月、日，改成僅顯示年、月。（NNN片段截圖）

日本食品包裝通常分為可見的「賞味期限」及「消費期限」，前者是味道可維持水準的期限，後者則是能夠安全食用的期限。換言之，其實即使賞味期限已過，其實依然可食用，只是味道可能較早享用時稍遜。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

日本當地有小超市專門以極平價出售賞味期限已過的食品，例如枝裝生薑燒汁原價650日圓（約48港元），可減至99日圓（約7港元），部份食品、飲料等甚至減到單位數字售價，吸引不少當區居民購買。

有當地人解釋，不管外國人或是日本人亦難以分辨賞味期限及消費期限，以為超過賞味期限就不能再食用，於是直接丟棄，結果造成大量食物被浪費。

社長解釋廠商保證產品的味道可以維持最高水準至月底，而且方便廠商及零售商容易管理存貨，從而減少食物浪費。（NNN片段截圖）

政府早前宣佈與聯合國合作的減少食物浪費政策，不少日本食品廠例如多福（Otafuku Sauce），最近推出創新性的改革，由9月開始把所有產品包裝上賞味期限由顯示年、月、日，改成僅顯示年、月，不少食品大廠例如明治，亦已開始更改旗下100種產品的標示，而全國食品廠在不久將來全面使用這個方法。

+ 12 + 12 + 12

社長解釋廠商保證產品的味道可以維持最高水準至月底，而且方便廠商及零售商容易管理存貨，從而減少食物浪費。市民亦贊同此做法，認為可以減少丟棄食物的罪惡感，最重要是減少浪費，「這樣不怕急着吃光所有食物」。有網民亦討論事件，認為最重要是從源頭入手，「只買需要的份量就不怕浪費食物」。

（NNN）

🍱🍱🍱同場加映：28個日本食品漢字名你又識幾多？

+ 22 + 22 + 22

↓↓↓同場加映：日本新冠肺炎確診者獲超豐富療養物資包↓↓↓