炎明熹、姚焯菲新歌風格迴異惹熱議　網民望着校服唱《男校女生》

無綫（TVB）歌唱選秀節目《聲夢傳奇》３獎得主炎明熹（Gigi）及畢業學員姚焯菲（Chantel）大受歡迎，早前接連推出首支個人單曲《真話的清高》及《原來談戀愛是這麼一回事》，力爭樂壇新人獎，「Gi炎粉」（炎明熹粉絲暱稱）及「小菲象」（姚焯菲粉絲暱稱）大讚「百聽不厭」、「人靚聲甜」，從網上MV點擊數字及個人ig的追隨者數字看出2名小女孩已有許多粉絲。不過，雖然2人新歌風格迴異，但網民均認為歌詞以至MV所穿的服裝都予人感覺相當成熟，更有留言指「細路女扮大人」，小女孩未曾談戀愛就唱情歌，似乎難以投入感情去演繹。因此，不少網民集氣希望16歲的炎明熹與15歲的姚焯菲，可以穿校服合唱類似《男校女生》的校園風格的青春歌曲。



《真話的清高》MV畫面▼▼▼

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《真話的清高》講述一段充滿謊言的愛情，歌詞提及「熱吻幾深，言語有多真」、「愛也不亂入懷抱」、「虛和實至少有過相戀氣味，想忘掉卻偏記起」，內容沉重，讓人陷入戀愛謊言與信任的糾結中，更猶如經歷多次情傷，飽經滄桑般。

16歲的炎明熹唱腔成熟，「Gi炎粉」亦在MV底下留言大讚「唱功發揮得淋漓盡致」、「能夠唱出歌詞高潮起伏的感情」、「環顧當今樂壇，只有在內地才可找到這樣級數的歌手，在香港早已超班」。網民普遍認同炎明熹唱功了得，對其實力沒有懷疑，但有人卻認為這首成熟的歌不適合小女孩，甚至有人批評「16歲唱怨婦曲，玩佢」、「將個16歲妹妹搞到36歲咁款，幾唱得都浪費晒」、「首歌唔適合佢年紀同把聲唱」。



《原來談戀愛是這麼一回事》MV畫面▼▼▼

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15歲的姚焯菲在新歌《原來談戀愛是這麼一回事》MV裏化身小魚仙，從魚缸內窺探一對情侶主人的戀愛過程，了解戀愛中羞澀但又甜蜜的感覺，初戀總是充滿幻想和期待，但原來情侶相處也會存在分歧和矛盾，歌曲帶出對談戀愛期望落差的失落空虛感。

「小菲象」留言稱讚「首歌超級好聽，好適合小公主Chantel唱，聲音好甜美，旋律優美動聽，百聽不厭，無限loop」、「每日唔聽返十次八次真的瞓唔着」。姚焯菲在MV裏穿着的白色露肩長裙成為網民關注目標，有人認為15歲小女孩這樣穿著略嫌成熟及太性感，對於未成年少女來說並不適合，「似係偷咗阿媽件衫嚟着咁嘅款」、「16都未到呀，邊有可能係sell露上面」，亦有人批評「都未拍過拖，點知什麼叫談戀愛呀？」、「化妝化到冇晒啲童真，把鬼咩」。

此外，有網民指姚焯菲新歌與楊思琦於2019年推出的《愛的森林》有2點相似，指2人同樣穿上同款的白色露肩長裙，衣服有如波浪般的皺摺設計，不同的是楊思琦拉起左邊的肩帶，姚焯菲則完全露出兩肩。而在MV最後，楊思琦於沙灘躺在床褥上，姚焯菲則坐在浮床於海上漂浮。不過，有粉絲力撐只有2處相似未足以說是抄襲，加上歌曲內容及演繹方式不同，因此相信「如有雷同、實屬巧合」。

《原來談戀愛是這麼一回事》與楊思琦《愛的森林》MV相似▼▼▼

對於2名聲夢小花的新歌，網民普遍認為唱功過關，但選歌及MV風格有爭議，不少意見認為2人仍是學生，如果能穿上校服如女子組合Twins般唱講述校園及友誼歌，《女校男生》、《明愛暗戀補習社》、《我們的紀念冊》、《朋友仔》等，會更符合年紀，既能引起共鳴，亦可為這一代年輕人製造集體回憶，「學生時代好快就過，而家唔唱等幾時？」、「唱返呢一代女仔心聲仲易有共鳴啦」。

炎明熹於9月底率先推出《真話的清高》，目前MV觀看次數已破133萬，姚焯菲緊隨其後，於10月底推出《原來談戀愛是這麼一回事》，短短一周觀看次數達71萬。