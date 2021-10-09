細思極恐｜女歌手收老闆神秘禮物竟「晚晚發春夢」專家揭恐怖真相

大家都知道路邊的東西不能亂撿，但沒想到連收禮物都可能遇上問題，台灣民俗專家謝沅瑾在節目《震震有詞》中提到，曾有一名女歌手受邀到東南亞國家登台，有一位大老闆天天送花，最後更約飯局表明想和她交朋友，她婉拒後卻惹上大麻煩。



女歌手當時婉拒和大老闆進一步認識後，對方態度沒有什麼異狀，還準備一份禮物送給她，叮嚀要把禮物放在床頭，可以帶來好運，女星不疑有他照做，但精神卻越變越萎靡，直到第五天甚至不太能下床，媽媽察覺不對勁請謝沅瑾到家中看看，他一眼發現大老闆的禮物有問題。

空心的禮物拆開來後，裡面放了一些人身上的東西，以及一張小小的符，原來大老闆送的禮物是東南亞類似「油鬼仔」的東西，會讓持有者晚上作夢，夢中會有人前來「發生關係」，謝沅瑾推測可能是大老闆認為女歌手不願意和他接觸，才會找法師作法，他特別提醒不只東西不能亂買、亂撿，若是看到很特別、很別緻的禮物也不要亂收。

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