男子結婚請同事飲被舉報 公司命令退回人情兼建議離職

重慶一名男子結婚擺酒請了一些同事參加，被同事舉報他「涉嫌謀取不正當利益」，被公司要求退還23名同事人情共4389元人民幣（人均不夠200元），又遭處罰甚至建議離職。事件引起熱議，有指舉報同事太缺德，也有人説：「結婚請同事本來就要小心，不知是人是鬼。」



重慶廣播電視台報道，28歲的陽先生是一家兒童用品公司的監察員，負責監督各個門店的營運。9月19日他在重慶舉辦了婚禮，邀請了一些相熟同事飲宴。不料婚禮結束不久，公司領導說有同事舉報他「謀取不正當利益」，要求他把23位同事的人情總共4389元人民幣全部退還。

陽先生退還人情後，總公司突然又在全公司範圍內通報並處罰他，包括將他調離重慶分公司。 陽先生感到委屈，他說請的都是熟人，沒謀利的意思，16位是各門店負責人、其餘7位是同部門同事，除開人均收到不足200元。10月27日，他對處罰提出異議，希望公司撤回，但公司沒回覆訴求，更建議他離職。

官方人民網轉載了事件，引起網上熱烈討論。有人認為收不足200元人情還包一餐飲宴，簡直是良心價，吃完還要舉報，同事心地太差，不如早些離職遠離這種人。也有人認爲身為公司監察員，職位本來就敏感要避嫌。

網民熱議：

「早點離職吧，遠離這樣的同事。」

「結婚請同事本來就要小心，不知道是人是鬼。」

「結婚是私事，至於邀請門店負責人參加嗎？恐怕本來目的就不純粹。」

「每人不到200，還退了，熱鬧看了，還白嫖了一頓飯。嫖完把人家的飯碗還給踢了，真缺德。舉報的人缺德，這個公司更缺德！」