老闆突變迷信　開會要夾生肖先入得會議室　面試請人要避免相沖

風水的事，「信則有，不信則無」，過度迷信更隨時令人反感！有網民在討論區上分享，指老闆最近突然變得迷信，開會時只有特定生肖的同事可以入會議室，甚他人只可以在外面Zoom旁聽。除此之外，原本性格隨和的老闆亦開始與個別生肖的同事疏遠，請人亦強調要屬特定生肖，以免相沖。



有網民表示，老闆自年頭起突然變得迷信，而且工作上多個決定都要視生肖作決定。（電影《行運超人》劇照）

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樓主在香港討論區上發文，提到老闆自年頭起變得迷信，除了風水擺設及同事座位外，多項工作上的習慣都受到風水影響，包括開會及請人要求：

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樓主之後在回應又提到，老闆對屬牛的同事印象特別好，「屬牛嘅同事真係有樣睇，特別勤力喎」，又提到自己幸好不是與老闆相沖的生肖。有網民認為樓主老闆過度迷信，「物極就必反，過份迷信只會累事」、「都幾誇張」、「太迷信啦」。不過，亦有留言表示只要老闆準時出糧就無問題，其他事都「由得佢」，如果真的覺得不舒服亦只能考慮離職。

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有打工仔撰文分享轉工奇遇，稱見工面試時有1名中年男子在席，惟他並無發言，獲聘後發現同事對該男子非常恭敬，一直誤會對方是其中1名老闆。沒料早前才得知該男子是老闆請來的風水師傅，專門負責看面相「過濾」求職者，更從同事口中收到消息，在公司內要升為經理級，必須符合2個條件。



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