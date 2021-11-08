男友猝逝女生感失生存意義　曾喪親律師：好好活著是懷念最好方式

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

+ 3

電影《百日告別》講述戀人突然死亡的故事，女主角失去愛人後十分悲痛。（電影劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，關於這一題，很抱歉，我沒有解法。

每個人都是無可取代的，所以我無從評論你為什麼會這麼悲傷，畢竟安慰別人節哀順變，是最容易的一件事，但是我可以跟你說一個8年前的故事。

8年前的5月24日下午5點多，我正在開會，秘書拿了張字條進來說，「媽媽找，大哥急救中，手腳冰冷。」；我強作鎮定，把字條擺一邊，繼續跟客戶完成原本的討論。結束後，我撥了通電話給媽媽，她竟然劈頭就開始嚎啕大哭，說她失去了一個兒子，要我趕快回基隆。我氣急敗壞，怒斥她胡說八道，我不相信。媽媽說，醫生已經打了10幾劑強心針，放棄急救了。

大哥過世的那一個晚上，我大概是最清醒的一個人。我沒有在爸媽面前掉眼淚，而是認為這些都是假的，然後理性且安靜的安慰所有人。幾天後，就在晚上10點，我一個人開車到葬儀社的靈堂前，牌位前香煙裊裊，輕輕的佛聲梵語，沒有讓我的情緒比較平復。我就看著他的照片，想著以前的事情，一開始是掉淚，只是幾滴，然後是滂沱大雨，就跪在牌位前，不斷的哭，不斷的抱怨他不負責任的離開。

之後，我照樣每天上班，服務客戶，一點都讓人看不出來至親已經過世，但是每天晚上，我都會到靈堂前點香煙，然後兄弟倆靜靜的對看，抽完煙、掉完淚後，就默默的離開，直到他出殯。

這位姊妹，低潮來襲，其實是真切的情緒反應。那種痛苦、悲傷、氣憤、憂鬱、自私等情緒，襲擊我們的內心時，恰好是提醒我們：既然不能立即排解，為什麼不試著接受這樣的負面情緒？真切的接受與體會當下的悲哀與憤怒等，不必強迫自己要往前，而是停留在當下，讓這些情緒真切的被感受。

是的，如果現在你覺得情緒低落，那就誠實的面對，在不傷害別人的前提下，可以咒罵、可以哭泣、可以生氣、可以訴苦，但是，不要傷害自己。還有，不要以為時間可以解決一切，有時候時間只是把這些情緒隱藏起來而已，隱藏，不是消失。時間這個魔術師，有時候還是會把這些隱藏的情緒在某段時間挑出來，修理自己一頓。

人們面前不哭，不是沒血沒淚的烏賊，或許只是在深海裡落淚而已，外人看不出，是鹹鹹的淚水抑或是透明的海水。然而這些情緒，終究是要還的，如果任由低潮埋進馬里亞納海溝裡，最後就會成長成珠穆朗瑪峰。

時間會改變些什麼，但是沒辦法把情緒消化。所以，我們不要去壓抑自己，更不要傷害自己，而是好好的釋放情緒。找朋友談談，或者是，放任自己哭泣後沉沉的睡去。當我們的情緒受傷以後，最需要做的，就是讓情緒暫時停留，不要否定這些情緒，然後，再對自己好一點。

這一題，我真的沒有解法。我只能跟你說，讓自己好好活著，是懷念死者的最好方式。你要記得你愛過，記得你曾經走過，記得繼續向前走。活著的時候要盡量保持快樂，因為你會死很久。然而，你還是可以放自己哭、放自己生氣、放自己難過，最後，放自己好。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）