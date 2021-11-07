人夫瘋狂升職加薪以為憑自己實力　妻爆內幕：全靠我睡他老闆多年

職場上因能力而成功晉升，是許多人追求的目標。近年一名男子不斷得到上司提拔，一路升官發財還以為是憑藉自己表現，結果他老婆認了，其實是因為她偷吃丈夫的老闆多年。這名太太還興奮表示，只要老公升官埋頭於工作，她就有更多時間跟老闆暗通款曲，誇張情節引發討論。



英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，一名女子透過 Twitter（推特）匿名發文，坦言自己老公不斷升職原因，就是她跟公司老闆產生人與人的連結，「我丈夫多次獲得晉升，他還以為是靠自己做到」。女子透露，她已經跟老公上司發生關係多年，而他升職也代表會更少待在家，「這樣我就可以繼續X他老闆！」

女子偷吃丈夫的老闆，結果助老公得到晉升機會。（日劇：不倫食堂劇照）

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英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，一名女子透過推特匿名發文，坦言自己老公不斷升職原因，就是她跟公司老闆產生人與人的連結，「我丈夫多次獲得晉升，他還以為是靠自己做到」。女子透露，她已經跟老公上司發生關係多年，而他升職也代表會更少待在家，「這樣我就可以繼續X他老闆！」

貼文曝光也引發議論，就有網友猜測，該不會女子丈夫其實知道太太背地裡在做什麼，只是不想戳破或是根本不在乎。而事實上，專替已婚族提供交友服務的英國網站「Illicit Encounters」日前發起一項婚姻關係研究調查，邀請2000名出軌人士進行訪問，結果顯示高達71%的出軌女性認為，婚姻關係在她出軌後仍幸福，高於出軌男性的63%。

英國交友網站研究稱，出軌可改善婚姻關係。（日劇：不倫食堂劇照）

另外約81%受訪男性認為，出軌能改善婚姻關係且讓伴侶更幸福，出軌女性在此項目比例則是72%。有趣的是，儘管受訪者都坦承不忠，但當中有近94%受訪者表示，若發現配偶偷吃仍可能氣炸。網站發言人 Jessica Leoni 說，她不對研究結果感到驚訝，「其實出軌的人大部分都不太想離開伴侶，只是想為自己生活增添一點刺激罷了」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】